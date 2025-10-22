Достижения.рф

Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp* и Telegram на юге России

Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу мессенджеров WhatsApp* и Telegram в ряде регионов юга России. Об этом сообщает ТАСС.



Как пояснили в регуляторе, такие меры направлены на противодействие преступникам, которые используют иностранные платформы для вымогательства денег у граждан и вовлечения россиян в террористическую деятельность.

В Роскомнадзоре отметили, что неоднократно обращались к владельцам мессенджеров с требованием принять меры против противоправных действий, однако эти обращения остались без ответа. Ограничения носят частичный характер и направлены исключительно на пресечение противоправной активности.

