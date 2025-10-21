Российский суд впервые возбудил дело за рекламу в Instagram*
В России впервые завели административное дело за размещение рекламы в Instagram*. Как сообщает Telegram-канал Mash, под разбирательство попала юрист-блогер Евгения Тутушкина, которая опубликовала ролик с отзывом об отеле в Краснодарском крае.
Поводом для дела стало обращение подписчицы, заявившей, что в видео содержался промокод с фамилией блогера. Суд признал публикацию рекламой и назначил Тутушкиной штраф в размере 30 тысяч рублей.
По словам юристки, ролик она разместила ещё до 1 сентября — даты вступления закона о запрете рекламы в иностранных соцсетях. Женщина утверждает, что не получала оплату за публикацию и лишь хотела поддержать отечественный бизнес. За проживание, по её словам, она заплатила из собственных средств и намерена обжаловать решение суда.
Юристы отмечают, что теперь даже если блогер просто проговаривает промокод без ссылки, может стать поводом для штрафа. Основатель юрсервиса по проверке рекламы Дарина Лисецкая предупредила: подобных дел вскоре станет значительно больше, и инициировать их смогут не только ФАС, но и обычные граждане.
