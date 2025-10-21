Российский суд впервые возбудил дело за рекламу в Instagram*

21 октября 2025, 14:51

Фото: iStock/bigtunaonline

В России впервые завели административное дело за размещение рекламы в Instagram*. Как сообщает Telegram-канал Mash, под разбирательство попала юрист-блогер Евгения Тутушкина, которая опубликовала ролик с отзывом об отеле в Краснодарском крае.