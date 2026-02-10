Роскомнадзор начнет ограничение работы Telegram
Власти России начали подготовку к замедлению работы мессенджера Telegram. Источники РБК в сфере информационных технологий и профильных ведомствах подтвердили эту информацию.
Роскомнадзор планирует ввести меры по частичному ограничению сервиса. Ожидается, что первые шаги начнутся уже сегодня, 10 февраля. Один из источников добавил, что некоторые действия по замедлению Telegram уже реализуют. РБК направил запрос в Роскомнадзор для получения комментариев.
Напомним, что в России пользователи мессенджера теперь могут публиковать истории без необходимости платить за подписку. Эта функция появилась в 2023 году, но не все могли ею воспользоваться — россияне и жители некоторых других стран не имели доступа к ней без премиум-аккаунта.
