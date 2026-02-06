8 февраля Россия отметит День науки: лаборатории откроют для школьников, а ученые проведут диктант и флешмоб
8 февраля 2026 года в России отметят День российской науки. Праздник приурочен к основанию Петром I Академии наук в 1724 году. Мероприятия пройдут в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031 гг.) и будут направлены на популяризацию достижений отечественных исследователей.
Министерство науки и высшего образования РФ и Российское общество «Знание» подготовили обширную программу для всех возрастов. Ключевые события:
- «День открытых лабораторий» (1–14 февраля): Вузы и научные центры по всей стране проведут экскурсии, мастер-классы и встречи с учеными для старшеклассников, студентов и всех желающих.
- Всероссийский диктант «Наука большой страны» (7 февраля): Очно и онлайн все желающие смогут проверить свои знания о вкладе науки в технологический суверенитет страны. Регистрация открыта на сайте диктант.наука.рф.
- Онлайн-флешмоб «Научный факт, который меня удивил» (2–8 февраля): Студентам предлагают публиковать в соцсетях малоизвестные научные факты. Лучшие войдут в интерактивную «Карту удивительной науки России».