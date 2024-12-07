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РКН отключил Чечню, Ингушетию и Дагестан от мирового интернета из-за учений

Фото: iStock/ ipopba

Фото: iStock/ ipopba

Роскомнадзор отключил Чечню, Ингушетию и Дагестан от мирового интернета, проинформировал портал News.ru, ссылаясь на данные интернет-провайдера Ellco.
Уточнялось, что на данный момент в этих регионах подключиться к зарубежным сервисам не выходит даже с помощью VPN. В департаменте информационной безопасности Центробанка Российской Федерации дали подтверждение для Ellco, что отключения происходили из-за учений.

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали РБК, что ограничения могли быть связаны с проверкой эффективности функционирования очень важной инфраструктуры, которая способна обеспечить автономную работу российского сегмента сети, если произойдут попытки его отключения от мирового интернета.



Сообщалось, что ограничения могут продлиться примерно сутки — с 16:00 6 декабря до 16:00 7 декабря.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что роль Роскомнадзора, как источника сбоев в сервисах российского интернета, сильно преувеличена из-за новостей о возможном замедлении YouTube и однозначной блокировке Discord.

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#интернет
#роскомнадзор
#отключение
#россия
Учёные из США обнаружили следы фентанила в тканях дельфинов из Мексиканского залива
07 декабря 2024, 12:58

Фото: iStock/ Bankim Singh

Ученые из Техасского университета A&M в Корпус-Кристи в США вместе с рядом научных учреждений обнаружили следы фентанила и иных фармацевтических препаратов в тканях дельфинов-афалин, которые обитают в Мексиканском заливе, сообщил журнал iScience.
Фентанил выявили в жировой ткани шести тел дельфинов, а ещё в образцах 30 иных особей. Ученые из США отмечают, что фентанил, как и остальные фармацевтические соединения, может накапливаться в организме морских обитателей — это представляет угрозу для здоровья экосистем и пищевых цепей.

В рамках исследования учёные проанализировали 89 образцов жира, в том числе шесть от мертвых дельфинов и 83, которые собрали у живых с помощью биопсии. Они обнаружили более 3000 химических соединений, фармацевтические вещества, седативные препараты и релаксанты.

У дельфинов из заливов Редфиш, Лагуна-Мадре и залива Миссисипи выявили накопление загрязняющих веществ. Результаты исследования отражают долгосрочные последствия воздействия загрязнений, так как часть анализируемых образцов были старше десяти лет. Препараты, которые обнаружили в тканях дельфинов, могли появиться в их организмах из-за загрязненной добычи или сточных вод.

Возможная причина загрязнения — сброс фармацевтических соединений в воду, полагают учёные. Так как дельфины — биоиндикаторы состояния морской среды, состояние особей может быть сигналом о более широких экологических проблемах.

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#ученые
#сша
#препараты
#море
#животные
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Прилетевшей без билета из Нью-Йорка в Париж россиянке запретили путешествовать
07 декабря 2024, 12:37

Фото: iStock/ Tatiana Terekhina

Россиянке Светлане Дали, которая прилетела в Париж из Нью-Йорка без билета, озвучили приговор, сообщил телеканал CNN.
Светлану Дали отпустили из зала суда в Бруклине в Соединённых Штатах Америки, но ей запретили бывать в аэропортах и путешествовать. Ещё нарушительнице придётся сдать проездные документы, после этого у неё не получится покинуть территорию, на которой ей предъявили обвинения.

Также Светлане Дали будет нужно соблюдать комендантский час, проходить обследования и психическое лечение в рамках рассмотрения ее дела. Всего женщине назначено больше десяти разных требований. Отмечалось, что суд не принял решение об уплате залога для выхода на свободу.

57-летняя Светлана Дали незаконно проникла на борт самолета авиакомпании Delta Air Lines, который летел из Нью-Йорка в Париж. Женщина пряталась в туалетах.

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#париж
#авиакомпании
#задержание
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«Ощущение страха мне незнакомо»: история лётчика-испытателя Владимира Кондаурова
07 декабря 2024, 11:53

Владимир Кондауров (Фото: администрация г. о. Дубна)

9 декабря в России празднуют День Героев Отечества. «Радио 1» каждый день рассказывает о героях прошлого и настоящего.
Сегодня речь пойдёт о Герой Советского Союза, заслуженном лётчике-испытателе СССР, Почётном гражданине города Дубны Владимире Николаевиче Кондаурове.

Он родился 28 октября 1942 года в Восточно-Казахстанской области. С 1956-го летал на планерах в Усть-Каменогорской планерной школе, затем служил в Советской Армии. Закончил с отличием Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, а позже – МАИ.

За время лётной работы освоил более 115 типов техники – планеров, самолётов и вертолётов различных модификаций. Участвовал в 130 программах испытаний авиационной техники. Испытывал боевые истребители разных поколений для ВВС, ПВО и ВМФ.

Владимир Кондауров (Фото: сайт «Парк героев»)

На истребителях налетал около 5 тыс. часов, в том числе на испытаниях – 3,5 тыс. Однажды упомянул об этом в разговоре с другим известным лётчиком-испытателем, Героем Советского Союза Степаном Микояном. Когда тот удивился, Кондауров ответил:
«А я всегда жадным до полётов был. В первые годы налётывал по 200-250 часов при обычной норме 100-120 часов в год. Вот и набралось на четыре лётных книжки».
Звание Заслуженного лётчика-испытателя СССР получил в 37 лет, а в 45 стал Героем Советского Союза.
«Герои бывают двух планов. Одни совершают героический поступок во время боевых действий и за свой подвиг получают это высокое звание. Другие героически трудятся в мирное время, много лет успешно, плодотворно, творчески работают, по-настоящему отдают себя любимому делу», – рассуждает герой.
Владимир Кондауров (Фото: сайт vzlet.mai.ru)

22 ноября 1989 года Владимир Николаевич первым из военных лётчиков СССР совершил посадку на корабль на самолёте МиГ-29К.
«Я всегда удивляюсь, когда рассуждают о героизме с позиции, страшно было или не страшно. Мне как-то об этом никогда не думалось. Слово «страшно» я вообще не воспринимаю. Мне незнакомо это ощущение», – делился Кондауров.
В 1993 году уйдя в запас, он работал инженером в центре РСК «МиГ». Приехал в середине 1990-х годов в Дубну, принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи, стал инициатором установления в городе бюста Герою Советского Союза, летчику испытателю Бахчиванджи, открытия Аллеи Героев. Был президентом областного отделения фонда «Парк Героев».

Кондауров – автор биографической книги «Взлётная полоса длиною в жизнь».

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#подмосковье
#московская область
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Бывший муж блогера Лерчек должен налоговой почти миллион рублей
07 декабря 2024, 11:37

Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Экс-супруг Лерчек блогер Артем Чекалин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 734 тысячи рублей, передал Телеграм-канал SHOT.
На данный момент Артем Чекалин пребывает под домашним арестом. После смягчения меры пресечения ему разрешили видеться с близкими родственниками и даже с младшим братом.

В собственности бывшего мужа Лерчек находятся четыре компании, в том числе «БИ ФИТ» — через неё они с экс-супругой продавали тренировки и косметику. Её ежегодная выручка оценивалась примерно в три миллиарда рублей. После развода Артему Чекалину и Лерчек принадлежит по 37,5 процента акций фирмы.

В начале декабря Федеральная налоговая служба закрыла счета компании Артема Чекалина. Мужчине принадлежит 70 процентов компании «ЭКОФЛОУ», занимающейся продажей косметики, а его партнеру по бизнесу Вишняку — оставшаяся доля.

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#компании
#меры
#блогер
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«Дезактивируется полис ОМС»: Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Эксперт Храпунова предупредила о новой схеме мошенников через полисы ОМС
07 декабря 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Мошенники начали использовать новую схему обмана доверчивых либо недостаточно подготовленных граждан. Они рассказывают жертве легенду о необходимости обновить персональные данные, иначе якобы полис ОМС станет недействительным.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. По её словам, главной целью аферистов является получение кода идентификации из СМС. Узнав его, злоумышленники имеют возможность войти в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуг».

Эксперт подчеркнула, что коды из СМС нельзя никому сообщать ни при каких условиях. Она сравнила это с тем, как если бы человек отдал постороннему ключи от квартиры по первой просьбе. Также Храпунова напомнила, что все обновления полисов страховые компании производят самостоятельно. А устаревшие полисы на «Госуслугах» обновляются автоматически.

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#смс
#мошенники
#полис
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Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о своей мечте вернуться в Россию
07 декабря 2024, 07:41

Татьяна Лазарева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая участница КВН, телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева* мечтает о возвращении в Россию. Об этом она рассказала своей коллеге и тоже иноагенту Фариде Курбангалеевой.
Запись их разговора доступна на YouTube-канале последней. Лазарева*, неоднократно негативно отзывавшейся о своей стране и её гражданах, не исключила, что когда-нибудь вернётся в Россию, добавив, что «хочет этого» и «мечтает» об этом. Она также призналась, что до сих пор испытывает сложности с адаптацией за границей. В то же время телеведущая понимает, что у неё могут возникнуть сложности с возвращением, так как в России она является фигурантом уголовного дела.

Напомним, против Татьяны Лазаревой* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Она также объявлена в международный розыск. В ближайшее время во 2-м Западном окружном военном суде начнётся заочное рассмотрение её дела.

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* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
#уголовное розыск
#ук
#youtube
#рф
#запись
#россия
#терроризм
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В декабре пенсионеры получат проиндексированную пенсию
РИА Новости: в декабре пенсионеры получат проиндексированную пенсию
07 декабря 2024, 04:45

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Уже в декабре российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию. Этим поделился глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов с РИА Новости.
«Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер индексации составит 7,3 процента. В соответствии с законодательством, выплата увеличенных пенсий должна была пройти с 1 января 2025 года. Решение о переносе даты связано с продолжительными январскими праздниками. Те пенсионеры, которые получают пенсии в начале месяца, смогут забрать свои деньги уже в декабре.

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#пенсионеры
#деньги
#пенсии
#выплаты
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Крупный российский производитель обуви признан банкротом
РИА Новости: обувной производитель Ralf Ringer признан банкротом
07 декабря 2024, 01:29

Фото: iStock/Yingko

Арбитражный суд Москвы признал банкротом головную структуру крупного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Об этом пишут РИА Новости.
«Арбитражный суд Москвы по заявлению подмосковного ООО «Стивали» признал банкротом АО «Ральф Рингер», головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer»:— говорится в сообщении.

Соответствующее заявление было подано в июне 2023 года. На данный момент известно, что компания имела долг по аренде помещения у «Стивали» в размере 20 миллионов рублей. При этом со стороны должника регулярно поступали заявлении о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами.

Стоит отметить, что московская прокуратура завела уголовное дело в отношении генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его пособника по делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурирующая сумма равняется порядка 588 миллионам рублей.

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РКН частично отключил Россию от мирового интернета
URA.RU: Роскомнадзор отключил Дагестан от интернета из-за учений
07 декабря 2024, 01:14

Фото: iStock/golubovy

Роскомнадзор провел ежегодные учения, в рамках которых часть регионов России была отключена от интернета. Об этом пишут URA.RU.
«Роскомнадзор провел ежегодные учения по оценке устойчивости работы российского сегмента интернета. Об этом заявили в пресс-службе РКН в ответ на сообщения о проблемах с доступом граждан России к зарубежным сайтам и сервисам», — говорится в сообщении.

В частности, сбои наблюдались в работе интернет-сервисов и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp на территории Дагестана. Проблемы связаны с проведением учений Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту. Отмечается, что пользователи будут сталкиваться со сбоями на протяжении 24 часов. К вечеру 7 декабря доступ к зарубежным платформам будет восстановлен.

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#интернет
#учения
#роскомнадзор
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