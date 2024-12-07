РКН отключил Чечню, Ингушетию и Дагестан от мирового интернета из-за учений

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Роскомнадзор отключил Чечню, Ингушетию и Дагестан от мирового интернета, проинформировал портал News.ru, ссылаясь на данные интернет-провайдера Ellco.
Уточнялось, что на данный момент в этих регионах подключиться к зарубежным сервисам не выходит даже с помощью VPN. В департаменте информационной безопасности Центробанка Российской Федерации дали подтверждение для Ellco, что отключения происходили из-за учений.
В пресс-службе Роскомнадзора рассказали РБК, что ограничения могли быть связаны с проверкой эффективности функционирования очень важной инфраструктуры, которая способна обеспечить автономную работу российского сегмента сети, если произойдут попытки его отключения от мирового интернета.
Сообщалось, что ограничения могут продлиться примерно сутки — с 16:00 6 декабря до 16:00 7 декабря.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что роль Роскомнадзора, как источника сбоев в сервисах российского интернета, сильно преувеличена из-за новостей о возможном замедлении YouTube и однозначной блокировке Discord.
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В пресс-службе Роскомнадзора рассказали РБК, что ограничения могли быть связаны с проверкой эффективности функционирования очень важной инфраструктуры, которая способна обеспечить автономную работу российского сегмента сети, если произойдут попытки его отключения от мирового интернета.
Сообщалось, что ограничения могут продлиться примерно сутки — с 16:00 6 декабря до 16:00 7 декабря.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что роль Роскомнадзора, как источника сбоев в сервисах российского интернета, сильно преувеличена из-за новостей о возможном замедлении YouTube и однозначной блокировке Discord.
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Ольга Енгалычева