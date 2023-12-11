Роскомнадзор подтвердил отсутствие нарушений в сериале «Слово пацана»

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Роскомнадзор не обнаружил нарушений законодательства РФ в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина потребовала проверить новый российский сериал на наличие пропаганды опасного образа жизни для подростков. Следственный комитет РФ и Роскомнадзор приступили к расследованию
В результате проведённой проверки Роскомнадзор не обнаружил факта нарушения законодательства, о чём сообщила зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Наталья Орлова.
Комментируя заявление депутат, пресс-служба Роскомнадзора подтвердила её слова.
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В результате проведённой проверки Роскомнадзор не обнаружил факта нарушения законодательства, о чём сообщила зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Наталья Орлова.
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Анастасия Чинкова