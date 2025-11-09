Роскомнадзор получил право на отключение Рунета от мира
С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит расширенные полномочия по контролю над российским сегментом интернета. Об этом сообщает URA.RU.
Новые правила, утвержденные правительством России, дают Роскомнадзору, Минцифры и ФСБ возможность централизованно управлять интернет-инфраструктурой страны, вплоть до временной изоляции Рунета от глобальной сети.
Официально меры объясняются «заботой об устойчивости и безопасности» российского интернета. Ведомство сможет: блокировать сайты и фильтровать трафик по своему усмотрению, перенаправлять данные через государственные серверы, определять и устранять угрозы для стабильной работы Рунета, выдавать обязательные предписания операторам связи и точкам обмена трафиком и при необходимости полностью изолировать российский интернет от глобальной сети.
По данным издания, документ закрепляет механизм «ручного управления» интернетом при возникновении внешних или внутренних угроз. К ним относятся кибератаки, сбои в международных каналах связи и попытки отрезать Россию от глобального интернета. В таких случаях регуляторы смогут временно блокировать передачу данных между российскими и зарубежными пользователями.
В рамках этих мер весь интернет-трафик при необходимости будет направляться через систему ТСПУ – технологические средства противодействия угрозам, так называемые «чёрные ящики». Это оборудование уже установлено у российских операторов связи и позволяет анализировать и фильтровать сетевые потоки.
В правительстве подчёркивают, что полная изоляция России от мирового интернета не рассматривается как постоянная мера, поскольку она может повлиять на устойчивость Рунета. Тем не менее, теперь у властей есть законное право на временное отключение внешних каналов связи в экстренных ситуациях.
Представитель «ВымпелКома» (Билайн) уточнил, что обновленные правила в целом действуют уже несколько лет, а для обычных пользователей ничего не изменится.
С 2019 года в России регулярно проводятся учения по автономной работе интернета. После 1 марта 2026 года механизм частичной или полной изоляции будет официально закреплён на уровне законодательства.
