В Кибердоме проходит СПО-фестиваль по кибербезопасности для студентов колледжей

08 ноября 2025, 14:23

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Сегодня, 8 ноября, в Кибердоме проходит СПО-фестиваль по кибербезопасности для студентов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.