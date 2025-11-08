В Кибердоме проходит СПО-фестиваль по кибербезопасности для студентов колледжей
Сегодня, 8 ноября, в Кибердоме проходит СПО-фестиваль по кибербезопасности для студентов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Участие в нем приняли 60 студентов от Подмосковья из восьми учебных заведений: Физтех-колледжа из Долгопрудного, Ногинского, Раменского, Подольского колледжей, «Энергии» из Реутова, «Московии» из Домодедово, Ступинского техникума и колледжа «Коломна». Ребята отрабатывают реальные сценарии по защите цифровой инфраструктуры: транспорта, здравоохранения и банковской сферы.
За два года Кибердом стал важной площадкой для подготовки специалистов в этой области. Только за девять месяцев 2025 года на российские интернет-ресурсы пришлось 560 тысяч DDoS-атак. В Подмосковье с 2023 года работает система поиска уязвимостей для более чем тысячи официальных ресурсов. Это позволило предотвратить около 450 тысяч сетевых атак и заблокировать 600 DDoS-попыток на ИТ-инфраструктуру.
Специалистов, способных противостоять подобным угрозам, воспитывают в колледжах, ИТ-классах и «IT-кубах». Всего в Подмосковье их пять — они находятся в Подольске, Клине, Ленинском округе, Электростали и Химках.
Читайте также: