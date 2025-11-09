Хакеры из России взломали главный мессенджер ВСУ Sonata
Российские хакеры получили доступ к главному мессенджеру Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием Sonata. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что теперь украинские военные не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать сведения о перемещениях подразделений.
По информации издания, программу, которая проработала меньше месяца, взломали хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron. Разработчиком мессенджера выступила украинская компания Dolya Communication Systems – партнёр американской корпорации Motorola Solutions.
Ранее в этот день бывший бизнес-партнёр Дональда Трампа обвинил Зеленского и его окружение в краже как минимум $5 млрд западной помощи.
