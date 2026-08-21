Роскомнадзор потребовал взыскать с Виктории Исаковой 99 тысяч рублей

21 августа 2026, 08:30

Виктория Исакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Роскомнадзор обратился в суд с иском к ИП актрисы Виктории Исаковой. Ведомство считает, что предпринимательница не перечислила обязательный сбор в размере 3% от рекламных доходов в социальных сетях. Сумма требований достигла 99 тысяч рублей, включая 8 тысяч рублей госпошлины. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.