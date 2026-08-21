Роскомнадзор потребовал взыскать с Виктории Исаковой 99 тысяч рублей
Роскомнадзор обратился в суд с иском к ИП актрисы Виктории Исаковой. Ведомство считает, что предпринимательница не перечислила обязательный сбор в размере 3% от рекламных доходов в социальных сетях. Сумма требований достигла 99 тысяч рублей, включая 8 тысяч рублей госпошлины. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Уведомление о задолженности направили Исаковой 20 июля. Суд вынес решение о взыскании 5 августа, однако долг пока не погасили.
Виктория Евгеньевна Исакова родилась в октябре 1976 года в дагестанском Хасавюрте. Творческий путь артистка начала в МХТ имени А. П. Чехова. В 1999 году она вошла в труппу театра и работала там два года. Затем Исакова перешла в Театр имени А. С. Пушкина, где служит до сих пор.
На экране актриса впервые появилась ещё во время учёбы — в 1998 году. Сегодня она входит в число самых востребованных российских артисток. Её фильмография регулярно пополняется новыми работами. Исакова играет главных героинь в криминальных драмах и романтических историях, снимается в авторских фестивальных лентах и крупных коммерческих проектах.
Читайте также: