Рэпер Lil Pump встретился с певицей Margo в столичном отеле перед концертом

20 августа 2026, 18:06

Газзи Фабио Гарсия (Фото: Instagram* @lilpump)

В преддверии своего концерта в Москве рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабио Гарсия) провёл время в одном из столичных отелей премиум-класса. Как сообщает Telegram-канал «Super.ru», компанию артисту составила певица Margo, с которой он ранее записывал совместный трек.