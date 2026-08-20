Рэпер Lil Pump встретился с певицей Margo в столичном отеле перед концертом
В преддверии своего концерта в Москве рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабио Гарсия) провёл время в одном из столичных отелей премиум-класса. Как сообщает Telegram-канал «Super.ru», компанию артисту составила певица Margo, с которой он ранее записывал совместный трек.
На публике Маргарита появилась в парике, но присутствующие всё же узнали её. По словам очевидцев, встреча проходила в дружеской и расслабленной атмосфере: артисты много улыбались и смеялись во время трапезы.
Их заказ оказался классическим: стейк филе-миньон, салат «Цезарь» и рис. Общий счёт за обед составил около шести тысяч рублей. После еды Lil Pump и Margo вместе покинули ресторан, а направление их дальнейшего пути осталось неизвестным.
Стоит отметить, что стоимость люкса в этом отеле начинается от 230 тысяч рублей за ночь. Поскольку рэпер планирует оставаться в Москве как минимум три дня, его проживание в гостинице обойдётся в значительную сумму.
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