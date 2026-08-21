Юный Мухаммад вышел на сцену и пригласил Mia Boyka на ужин: что ответила певица?

21 августа 2026, 02:57

В Махачкале юный зритель вышел на сцену и пригласил певицу Mia Boyka на ужин

Mia Boyka (Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

На одном из недавних концертов в Махачкале произошёл душевный момент. К певице Mia Boyka на сцену поднялся юный поклонник и пригласил её на ужин к себе домой.





Вместе с тем мальчик по имени Мухаммад тихо сообщил знаменитости свой адрес. Кадры с этого момента артистка опубликовала в личном блоге.



«Серьёзный мужчина: говорит, что думает, делает, что думает. Аплодисменты Мухаммаду! И поёт, и красавец, ещё и в гости меня позвал, и адрес свой назвал, и курицу мне пообещал. Спасибо тебе большое, что ты вышел», — написала Mia Boyka.