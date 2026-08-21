Юный Мухаммад вышел на сцену и пригласил Mia Boyka на ужин: что ответила певица?
В Махачкале юный зритель вышел на сцену и пригласил певицу Mia Boyka на ужин
На одном из недавних концертов в Махачкале произошёл душевный момент. К певице Mia Boyka на сцену поднялся юный поклонник и пригласил её на ужин к себе домой.
Вместе с тем мальчик по имени Мухаммад тихо сообщил знаменитости свой адрес. Кадры с этого момента артистка опубликовала в личном блоге.
«Серьёзный мужчина: говорит, что думает, делает, что думает. Аплодисменты Мухаммаду! И поёт, и красавец, ещё и в гости меня позвал, и адрес свой назвал, и курицу мне пообещал. Спасибо тебе большое, что ты вышел», — написала Mia Boyka.Однако певица ответила отказом. По её словам, свиданию помешал плотный гастрольный график и предстоящее выступление.
Ранее артистка рассказала о перенесённой пластической операции. Полтора года назад звезда устранила избыток кожи на верхних веках. Комментируя критику и напоминания о том, что раньше она высказывалась против пластики, певица отметила, что со временем её взгляды на этот вопрос изменились.