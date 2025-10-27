Роскомнадзор выпустил инструкцию по регистрации блогов на физическое и юрлицо

27 октября 2025, 09:18

В России все блоги, каналы на видеохостингах и страницы в социальных сетях, у которых имеется больше десяти тысяч подписчиков, необходимо зарегистрировать в Роскомнадзоре. В ведомстве выпустили подробную инструкцию о том, как это сделать, сообщает пресс-служба РКН.





Регистрация нужна для идентификации личности автора блога.





«Предоставить в Роскомнадзор сведения о себе обязаны люди, ведущие страницы и каналы на следующих ресурсах: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Дзен», LiveJournal, «Пикабу», Telegram, Pinterest, YouTube, Rutube, TikTok, Twitch, Discord, Yappy и Likee», — говорится в сообщении.

