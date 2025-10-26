В Госдуме перечислили категории россиян, которым положена субсидия на покупку квартир

26 октября 2025, 04:47

Депутат Кошелев: Некоторые льготники имеют право на субсидию для покупки квартиры

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Отдельные категории россиян имеют право на уникальную государственную субсидию для покупки жилья, которую можно получить лишь единожды в жизни. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.





Он пояснил, что эта мера поддержки предназначена для льготных категорий граждан, которые официально получили статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Для таких лиц размер субсидии способен достигать 70% и более от стоимости квартиры.



