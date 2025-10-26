Достижения.рф

В Госдуме перечислили категории россиян, которым положена субсидия на покупку квартир

Депутат Кошелев: Некоторые льготники имеют право на субсидию для покупки квартиры
Фото: iStock/Pawel Kacperek

Отдельные категории россиян имеют право на уникальную государственную субсидию для покупки жилья, которую можно получить лишь единожды в жизни. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.



Он пояснил, что эта мера поддержки предназначена для льготных категорий граждан, которые официально получили статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для таких лиц размер субсидии способен достигать 70% и более от стоимости квартиры.

Россиянам напомнили, в каких случаях слово «вы» пишется с заглавной буквы
Россиянам напомнили, в каких случаях слово «вы» пишется с заглавной буквы
Основанием для признания нуждающимися может служить следующее: несоответствие площади жилья гражданина учетной норме на одного человека, отсутствие собственной недвижимости, проживание в аварийном жилье или наличие тяжелого хронического заболевания у члена семьи.

Кошелев добавил, что для молодых семей предусмотрена субсидия в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья, тогда как военнослужащие могут рассчитывать на компенсацию до 100% в зависимости от выслуги лет.

Для остальных льготных категорий (малоимущие, бюджетники и другие) государственная поддержка варьируется от 5% до 70% стоимости недвижимости.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0