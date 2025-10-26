Пранкер Лексус назвал правила «информационной гигиены» для защиты от мошенников

Достижения.рф

Фото: iStock/artoleshko

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) в беседе с ТАСС сообщил, что для защиты от мошенников важно соблюдать базовые правила «информационной гигиены».



Пранкер отметил, что любой звонок в настоящее время может представлять угрозу и быть источником риска. Лексус рекомендовал избегать обсуждения личных тем по телефону и напомнил, что для подтверждения личности собеседника можно использовать заранее оговоренные кодовые слова, которые применяются только при личной встрече.

По словам пранкера, злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы и все чаще прибегают к атакам через мессенджеры, считая их более эффективными по сравнению с телефонными звонками. Он добавил, что мошенники стали использовать более «целенаправленные» подходы, собирая информацию о конкретных людях и их окружении, чтобы создать максимально правдоподобную историю и завоевать доверие жертвы.

Екатерина Коршунова

