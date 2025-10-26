Пранкер Лексус назвал правила «информационной гигиены» для защиты от мошенников

26 октября 2025, 14:20

Пранкер Лексус: для защиты от мошенников важно соблюдать информационную гигиену

Фото: iStock/artoleshko

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) в беседе с ТАСС сообщил, что для защиты от мошенников важно соблюдать базовые правила «информационной гигиены».