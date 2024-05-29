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Роскомнадзор внёс приложение «Клуб Романтики» в реестр запрещённых ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Клуб Романтики» – это интерактивная игра в жанре визуальной новеллы. В приложении игрок сам создаёт дальнейший сюжет, управляя выбранным персонажем.
Причиной для внесения в реестр, по всей видимости, стала новелла, появившаяся в последнем обновлении. Там игрок мог выбрать ориентацию для своего персонажа.
Игроки сообщали, что в новелле было много сексуализированного контента, в том числе связанного с нетрадиционными отношениями.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что её подписчики пожаловались на пропаганду ЛГБТ* в новелле и призвали запретить приложение.
По решению Роскомнадзора от 28 мая «Клуб Романтики» запретили в России.
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*запрещённая в России экстремистская организация
Причиной для внесения в реестр, по всей видимости, стала новелла, появившаяся в последнем обновлении. Там игрок мог выбрать ориентацию для своего персонажа.
Игроки сообщали, что в новелле было много сексуализированного контента, в том числе связанного с нетрадиционными отношениями.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что её подписчики пожаловались на пропаганду ЛГБТ* в новелле и призвали запретить приложение.
По решению Роскомнадзора от 28 мая «Клуб Романтики» запретили в России.
Читайте также:
Роскомнадзор проверяет приложение Duolingo на пропаганду ЛГБТ*
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортёры без границ»
*запрещённая в России экстремистская организация
Анастасия Чинкова