Умер сооснователь рэп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант

26 февраля 2026, 03:49

Фото: Instagram* / @wutangclan

Один из основателей легендарной хип‑хоп группы Wu‑Tang Clan Оливер Грант, известный под сценическим псевдонимом Power, ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщила пресс‑служба музыкального коллектива.