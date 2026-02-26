Умер сооснователь рэп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант
Один из основателей легендарной хип‑хоп группы Wu‑Tang Clan Оливер Грант, известный под сценическим псевдонимом Power, ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщила пресс‑служба музыкального коллектива.
Грант стоял у истоков Wu‑Tang Clan, которая зародилась в 1992 году. Он выступил исполнительным продюсером всех семи студийных альбомов группы, которые оказали значительное влияние на рэп‑культуру конца прошлого века и последующих десятилетий
Грант также стал инициатором запуска одной из первых линий одежды, связанных с хип‑хоп‑брендом, — Wu Wear. Проект помог сформировать уникальный визуальный стиль сообщества и стал важной частью коммерциализации жанра.
Псевдоним Power Оливер получил от других основателей группы во время игры в шахматы. Это прозвище закрепилось за ним и впоследствии стало его творческим именем.
