Павел Дуров подозревается в содействии террористической деятельности
Основатель Telegram Павел Дуров подозревается в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает источник, близкий к силовым структурам.
Предварительно, мессенджер используется для координации диверсионно-террористической и экстремистской деятельности. Утверждается, что ФСБ предотвратила не менее 475 терактов, подготовка которых велась через Telegram. Также заявляется, что теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года координировался с использованием платформы.
При этом Telegram игнорирует законные требования российских властей, при этом отвечает на запросы зарубежных спецслужб. За последний год страны ЕС получили более пяти тысяч ответов на свои обращения.
Кроме того, сообщается о неисполнении требований Роскомнадзора по удалению запрещённого контента. Ведомство ранее направляло претензии, а с 2021 года мессенджеру назначили штрафы на сумму 141 миллионов рублей, из которых оплачено 49 миллионов.
Сообщается, что действия Дурова проверяются в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Официальных комментариев со стороны Telegram и самого предпринимателя не приводится.
Читайте также: