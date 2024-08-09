Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal

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Мессенджер Signal заблокировали в России из-за нарушений требований российского законодательства. Об этом пресс-служба Роскомнадзора сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что соблюдение этих требований необходимо для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях.
В связи с тем, что этот пункт не был выполнен руководством мессенджера, было принято решение о его блокировке на территории России.
Ранее пользователи сообщали о многочисленных сбоях в работе приложения.
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В связи с тем, что этот пункт не был выполнен руководством мессенджера, было принято решение о его блокировке на территории России.
Ранее пользователи сообщали о многочисленных сбоях в работе приложения.
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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**внесён Роскомнадзором в реестр запрещённых ресурсов
Анастасия Чинкова