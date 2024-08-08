YouTube полностью перестал работать в некоторых регионах России

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В нескольких регионах России наблюдается полная приостановка работы видеохостинга YouTube. На это указывают сами россияне, а также данные портала сбой.рф.
Отмечается, что перестали прогружаться как сама главная страница сайта, так и приложение сервиса на мобильных устройствах.
Ранее, 25 июля, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о решении российских властей замедлить работу YouTube на территории России. В связи с этим, ежедневная установка приложения «VK видео» увеличилась до 250 тысяч раз.
Также, по словам депутата, с начала СВО на Украине трафик приложения снизился на ранее прогнозируемые 40%.
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Ранее, 25 июля, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о решении российских властей замедлить работу YouTube на территории России. В связи с этим, ежедневная установка приложения «VK видео» увеличилась до 250 тысяч раз.
Также, по словам депутата, с начала СВО на Украине трафик приложения снизился на ранее прогнозируемые 40%.
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Анастасия Чинкова