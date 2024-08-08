Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ YouTube полностью перестал работать в некоторых регионах России

YouTube полностью перестал работать в некоторых регионах России

Россияне из нескольких регионов пожаловались на остановку работы YouTube
08 августа 2024, 11:34
Фото: iStock/anyaberkut

Фото: iStock/anyaberkut

В нескольких регионах России наблюдается полная приостановка работы видеохостинга YouTube. На это указывают сами россияне, а также данные портала сбой.рф.
Отмечается, что перестали прогружаться как сама главная страница сайта, так и приложение сервиса на мобильных устройствах.

Ранее, 25 июля, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о решении российских властей замедлить работу YouTube на территории России. В связи с этим, ежедневная установка приложения «VK видео» увеличилась до 250 тысяч раз.



Также, по словам депутата, с начала СВО на Украине трафик приложения снизился на ранее прогнозируемые 40%.

Читайте также:

Названо самое популярное приложение среди россиян

Стало известно, планируют ли полностью блокировать YouTube в России

YouTube не показывает видео почти во всех браузерах в РФ
#youtube
#россия
#ограничения
#сбой
#приложения
«Болезни уходят»: Зоозащитница перечислила удивительные способности кошек
Зоозащитница Рубцова: кошки забирают болезни на себя
08 августа 2024, 11:58

Фото: iStock/Valeria Gomez

Традиционно 8 августа считается днем кошек. Мало того, что пушистые приносят радость и любовь, так еще и, как говорят люди, перенимают болезни и лечат. Миф ли это?
Директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» заявила, что это не мифы, а практический опыт людей не одного поколения.

«Это практика. Люди это замечают и не раз, и не два, это уже давно известно. Частенько можно услышать, что болезни уходят к кошкам. Например, у вас была какая-то шишка, а кошечка на ней полежала, лапками помяла это место, и потом шишка пропадает, а кошка два-три дня лежит, мучается, болеет», — рассказала эксперт.

Она добавила, что кошачье мурлыкание, подобное порой звукам классической музыки, может положительно повлиять на нервную систему человека.

«Мурчание у кошки происходит тогда, когда кошка вам доверяет и когда ей спокойно. А если вы будете нервничать, она все почувствует, будет мурчать, ластиться, и успокоение к вам придет», — поделилась собеседница.

По словам Юлии Рубцовой, кошки помогают человеку развить в себе чувство ответственности и восстановить режим.

«Человек понимает, что кошку нужно покормить, вылечить и так далее. Утром кошка в определенное время будит, потому что нужно кушать, и спать просится вечером. А это режим», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что каждый человек должен найти свое животное. Люди рассказывают, что одна кошка не прижилась, вторая не прижилась, а одну нашли, и она осталась навсегда, заключила собеседница.

Читайте также:

Подмосковные ветеринары рассказали, как визуально определить ожирение питомца

Подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку Мусю с отёком лёгких

Профессор Руденко назвал интересную особенность здоровья мейн-кунов
#кошки
#животное
#эксперт
#ветеринары
#кошка
#человек
#болезни
#режим
#люди
#ожирение
#заболевания
#врачи
#больницы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В столичном регионе стартовали рейды по безопасности на ж/д переездах
08 августа 2024, 11:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рейды, направленные на профилактику ДТП на железнодорожных переездах, стартовали в Москве и Московской области в августе, в них участвую железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«В ходе рейдов, проводящихся в рамках акции «Внимание, переезд!», водителям автотранспорта напоминают о том, какие правила действуют в районе ж/д переездов, и почему необходимо неукоснительно их соблюдать», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все столкновения автомобилей с поездами происходят из-за грубого нарушения правил движения водителями, которые пытались проехать на красный свет и игнорировали звуковые сигналы.

В текущем году на переездах МЖД произошло 16 ДТП, пять из которых — на территории Московской области.

Читайте также:

Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится 9-11 августа

Подмосковным самокатчикам объяснили, зачем спешиваться на пешеходных переходах

В Подмосковье нашли связь между временем года и использованием ремней безопасности
#безопасность
#железнодорожный переезд
#рейды
#минтранс мо
#мжд
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне обновят 4,5 тыс. квадратных метров асфальта на пешеходных дорожках
08 августа 2024, 11:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Обновить асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках планируют в Дубне, объём работ составит около 4,5 тыс. квадратных метров, об этом рассказал глава городского округа, Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Четыре с половиной тысячи квадратных метров асфальтовых пешеходных дорожек планируется обновить в Дубне в ближайшие дни. В первую очередь в планы ремонта попали наиболее поврежденные участки и те, на которые поступали многочисленные жалобы от жителей», — сказал Максим Тихомиров.
Он отметил, что в настоящее время уже завершены работы на улице Энтузиастов, где заменили около километра тротуаров. Кроме того, тротуар обновлён на улице Балдина, а также закончен ремонт участка пешеходной дорожки на Центральной улице.

В ближайшее время должны быть закончены работы на улицах Приборостроительной и Промышленной.

Читайте также:

Глава Дубны Тихомиров проверил ход благоустройства Центральной улицы

Новый стадион школы №1 в Дубне будет готов к началу учебного года

Более тысячи жителей Дубны прошли медосмотр в «Городках здоровья»
#дубна
#асфальт
#ремонт дорог
#благоустройство
#максим тихомиров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья предложили побороться за 15 млн рублей на конкурсе блогеров
08 августа 2024, 10:45

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Конкурс «Спецноминация 2.0» запускает образовательный проект для авторов контента «ТопБЛОГ», призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей, к участию приглашаются блогеры из всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Конкурсантам нужно будет выполнять медиа-задачи по тематическим спецноминациям от науки и образования до устойчивого развития страны и мира. Каждую из номинаций представит крупная организация-партнёр», — отмечается в сообщении.
Стать участниками конкурса могут авторы контента, ведущие блоки по самым разным тематикам, при этом число подписчиков должно быть не меньше 500. Соцсеть, в которой ведётся блог, должны быть разрешена на территории России. Возрастных ограничений нет.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также:

Молодых предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Подмосковье вошло в топ-5 по числу регистраций на конкурс «Билет в Арктику»

Приём заявок на конкурс по трудоустройству молодёжи продлили до 30 августа
#конкурс
#блогер
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодых предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс
08 августа 2024, 10:23

Фото: iStock/Ridofranz

Открыта регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России», принять в нём участие могут все граждане России в возрасте до 35 лет, включая жителей Московской области, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«Цель конкурса — выявление и тиражирование 180 успешных бизнес-практик молодых предпринимателей, в том числе 60 бизнес-идей, а также популяризация предпринимательства», — говорится в сообщении.
Конкурс будет проводиться в трёх лигах: «Молодёжь с идеями» — для тех, у кого нет опыта ведения бизнеса, но есть идея, «Начинающий предприниматель» — для молодых людей с опытом ведения бизнеса до трёх лет и лига «Продвинутый предприниматель» — для участников с бизнес-опытом от трёх до пяти лет». В каждой из лиг предусмотрено 11 номинаций, включая такие, как «Инновационный бизнес», «Агробизнес», «Экологическое предпринимательство» и пр.

Регистрация на участие в конкурсе открыта до 8 сентября. Узнать подробную информацию, а также зарегистрироваться можно на сайте «Росмолодёжь.Бизнес».

Читайте также:

Подмосковье вошло в топ-5 по числу регистраций на конкурс «Билет в Арктику»

Приём заявок на конкурс по трудоустройству молодёжи продлили до 30 августа

Троице-Сергиева лавра вошла в число самых популярных «мест силы» России
#конкурс
#молодёжь
#предприниматели
#бизнес
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность подмосковных дорог утром 8 августа составила четыре балла
08 августа 2024, 09:59

Фото: iStock/Ridofranz

Степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 8 августа, составляет четыре балла по десятибалльной шкале. Заторы отмечаются при движении в сторону столицы на некоторых участках трёх федеральных трасс и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкие, Калужское, Щёлковское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Варшавское, Боровское, Носовихинское, Киевское и Минское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксирована 961 тысяча машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

В Ступине перевернулась маршрутка, пострадали пять человек

Подмосковным самокатчикам объяснили, зачем спешиваться на пешеходных переходах

Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится 9-11 августа
#дороги
#трафик движения
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роскошный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова, обвиняемого во взятках, могут снести
Mash: Особняк экс-замглавы Минобороны Иванова на берегу Волги могут снести
08 августа 2024, 09:03

Фото: iStock/bastan

Родовое поместье экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на берегу Волги могут снести из-за незаконного строительства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что особняк стоимостью 2 млрд рублей оказался «самостроем». Результаты экспертизы Госстройнадзора показали, что разрешение на строительство особняка Иванов не получал.

На данный момент иск на снос уже подготовлен администрацией Калязинского района Тверской области. Площадь владений Иванова составляет 3 тысячи квадратных метров.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Читайте также:

Тимур Иванов попросил смягчить меру пресечения из-за положительных характеристик со службы

Суд добился показаний свидетелей, подтверждающих взятку по делу генерала Иванова

СК планирует провести новые допросы по делу Тимура Иванова
#строительство
#обвинение
#снос
#рф
#минобороны рф
#тимур иванов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, в каких случаях дачникам можно не платить налоги на баню
Депутат Гаврилов: мобильная баня-бочка может минимизировать налоговую нагрузку
08 августа 2024, 08:11

Фото: istock/antonbelo

Мобильная баня-бочка может минимизировать налоговую нагрузку для дачников. Об этом сообщил председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), пишет РИА Новости.
По его словам, собственник земельного участка обязан платить налог на имущество физических лиц за баню, сарай, туалет или другое аналогичное сооружение в следующих случаях: если постройка имеет признаки капитального строения (наличие фундамента); если она зарегистрирована в установленном законом порядке в Росреестре.

Кроме того, необходимо будет уплатить налог, если площадь строения превышает 50 квадратных метров и если на участке уже есть другая хозяйственная постройка, к которой применяется налоговая льгота, предусмотренная статьей 407 Налогового кодекса.

Депутат подчеркнул, что в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса, если хозяйственная постройка используется в предпринимательских целях к ней может быть применена повышенная налоговая ставка.

Гаврилов предложил способ уменьшить налоговую нагрузку для тех, кто хочет этого. Он порекомендовал использовать некапитальные конструкции вместо капитальных. Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента. Сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание.

По его словам, такой подход позволяет пользоваться необходимыми постройками на участке, не увеличивая при этом налоговое бремя. Однако он подчеркнул, что такие решения должны соответствовать всем нормам безопасности и не нарушать правила землепользования и застройки, действующие в вашем регионе.

Читайте также:

Россиянам рассказали о новом налоге

Минфин США разрешил американцам плату налогов, сборов и пошлин в РФ до 9 октября

Экономист рассказала, как повышение НДФЛ отразится на доходах среднего класса
#имущество
#ндфл
#ставка
#депутат
#налог
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Николаеве незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести
В Николаеве раскрыта схема переоформления жилья пропавших без вести
08 августа 2024, 06:54

Фото: istock/Pawel Kacperek

В Николаеве выявлен случай незаконного переоформления недвижимости, принадлежащей пропавшим без вести, на новых владельцев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в местном подполье, несколько нотариусов занимаются этой деятельностью в гостиницах города, таких как «Никотель», «Владам» и «Урожай».
По данным источников, эту схему контролирует криминальный авторитет по прозвищу Мультик, при поддержке киевских группировок. Отмечается, что нотариус имеет связи с нотариальной палатой Киева, что позволяет ей проводить незаконные сделки. На данный момент в местной базе данных уже зарегистрировано 25 объектов недвижимости, переоформленных таким образом.

Ранее сообщалось, что в результате удара по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Николаевом уничтожено более 200 человек. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, удар был нанесен по расположению военных на базах отдыха в Коблево, которые использовались как центр формирования бригад ВСУ. Лебедев уточнил, что целью атаки были именно эти военные центры, и, по предварительным данным, удалось ликвидировать более 200 военнослужащих.

Читайте также:

Дворники и учителя: названы профессии с самыми низкими зарплатами в России

В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона

Российские туристы не могут покинуть Анапу из-за дорогих билетов
#сделки
#недвижимость
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф