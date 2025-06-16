В РКН разъяснили правила регистрации блогов на физическое и юрлицо
Все российские блоги, каналы на видеохостингах и страницы в социальных сетях, на которые подписано более 10 тысяч человек, должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре. В ведомстве подготовили пошаговую инструкцию по получению регистрации, сообщает пресс-служба РКН.
«Предоставить в Роскомнадзор данные, позволяющие идентифицировать их личность, и пройти регистрацию, обязаны все блогеры с числом подписчиков от 10 тысяч человек. Регистрации подлежат блоги и каналы на таких ресурсах, как «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», TikTok, «Пикабу», «Дзен», YouTube, LiveJournal, Rutube, Pinterest, Yappy, Discord, Likee и Twitch», — говорится в сообщении.
Личные блоги подлежат регистрации от физического лица.
Если блог принадлежит юридическому лицу, рекомендуется зарегистрироваться именно на него.
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