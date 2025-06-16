В РКН разъяснили правила регистрации блогов на физическое и юрлицо

16 июня 2025, 10:08

Фото: istockphoto.com/Apichat Noipang

Все российские блоги, каналы на видеохостингах и страницы в социальных сетях, на которые подписано более 10 тысяч человек, должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре. В ведомстве подготовили пошаговую инструкцию по получению регистрации, сообщает пресс-служба РКН.