Роскомнадзор запретил три провокационных трека покойного Паши Техника

Паша Техник (Фото: Телеграм @pashatechniqueoriginaI)
Музыка покойного Паши Техника оказалась под прицелом — Роскомнадзор начал вносить его песни в реестр запрещенной информации.
Как стало известно, под запрет уже попали три композиции. Поводом для блокировки стали провокационные тексты. Например, строчка «За одиннадцать лет на клее…».
Как сообщает телеграм-канал Mash, против творчества рэпера начали выступать еще при его жизни. Председатель Совета отцов России Андрей Згонников обращался в различные ведомства с требованием отменить все концерты Техника, а при надобности — привлечь его к уголовной ответственности. Не так давно в РКН подтвердили, что процесс запущен — треки грозятся снести со всех стримингов.
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Как сообщает телеграм-канал Mash, против творчества рэпера начали выступать еще при его жизни. Председатель Совета отцов России Андрей Згонников обращался в различные ведомства с требованием отменить все концерты Техника, а при надобности — привлечь его к уголовной ответственности. Не так давно в РКН подтвердили, что процесс запущен — треки грозятся снести со всех стримингов.
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