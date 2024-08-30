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Роскомнадзор запретил провайдерам в РФ пытаться ускорить YouTube

30 августа 2024, 08:13
Фото: istockphoto/Sorapop

Фото: istockphoto/Sorapop

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») предостерёг российских провайдеров от попыток ускорения видеохостинга YouTube. Этот орган является подведомственным Роскомнадзору.


Как сообщает портал Hi-Tech Mail.ru., специалисты ФГУП «ГРЧЦ» предупредили провайдеров, что совершать манипуляции с трафиком ресурсов, доступ к которым подлежит ограничениям, недопустимо. Ранее появилась информация, что провайдеры стали самостоятельно ускорять YouTube, используя технологию, перенаправляющую трафик с российских серверов компании Google на европейские.

Вскоре компании начали получать от ФГУП «ГРЧЦ» уведомления о недопустимости таких действий. Представители надзорного органа пояснили, что нарушение маршрутизации трафика ставит под угрозу техническую возможность незамедлительного ограничения доступа к интернет-ресурсу в случае возникновения такой необходимости.

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