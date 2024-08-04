Суд добился показаний свидетелей, подтверждающих взятку по делу генерала Иванова

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции
Следствие и суд получили показания свидетелей по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
Уточняется, что суд проверил обоснованность подозрения следственных органов в причастности к инкриминируемому Иванову преступлению. В имеющейся у суда документации упоминаются и «другие материалы», которые подтверждают вину экс-замминистра и бизнесмена Бородина.
Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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