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Суд добился показаний свидетелей, подтверждающих взятку по делу генерала Иванова

РИАН: следствие и суд получили показания свидетелей по делу Тимура Иванова
04 августа 2024, 08:28
Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции

Следствие и суд получили показания свидетелей по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.


Уточняется, что суд проверил обоснованность подозрения следственных органов в причастности к инкриминируемому Иванову преступлению. В имеющейся у суда документации упоминаются и «другие материалы», которые подтверждают вину экс-замминистра и бизнесмена Бородина.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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Стало известно, сколько сенатор Савельев заплатил за убийство бизнес-партнера
ТАСС: Савельев заплатил за убийство в 10 раз больше суммы, растраченной Ионовым
04 августа 2024, 08:59

Фото: iStock/Atstock Productions

Убийство бывшего бизнес-партнера сенатора Дмитрия Савельева Сергея Ионова обошлось ему в 10-кратном размере той суммы, растраченной компаньоном политика. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что Ионов признал вину в растрате 1,6 миллиона рублей и частично возместил ущерб. После чего его осудили на 2,5 года. В ООО «Оптомониторинг», пострадавшем от махинаций Ионова, сенатор Савельев являлся учредителем, а его сыновья были совладельцами компании.

По данным следствия, Савельев отдал примерно десять миллионов рублей за убийство партнера, что значительно превышает сумму, которая была растрачена Ионовым с учетом возмещенного ущерба.

Напомним, сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.

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Российская восьмиклассница занялась сексом со своим учителем
В Екатеринбурге 32-летнего учителя ОБЖ обвинили в сексе со школьницей
04 августа 2024, 08:17

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Учителя ОБЖ и истории из Екатеринбурга подозревают в сексуальной связи с восьмиклассницей. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник.
Отмечается, что преподаватель в школе был на хорошем счету. Инцидент произошел весной, когда 15-летняя школьница пришла в гости к нему домой.

После этого девушка рассказала обо всем своей матери. На сегодняшний день учителя, который в школе уже не работает, обвиняют в интимной связи и развратных действиях с несовершеннолетней.

Уточняется, что речи об изнасиловании пока не идет. В произошедшем мужчина сознался, он утверждает, что секс был по обоюдному согласию. Комментарий от СК РФ еще не поступал.

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#учителя
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#школьница
#екатеринбург
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Полиция Крыма задержала подозреваемых в избиении чемпиона по боксу Двали
04 августа 2024, 07:12

Фото: iStock/YakobchukOlena

Крымская полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.
Уточняется, что в следственный комитет по Республике и городу Севастополю доставили жителей города Феодосии и Кировского района — 1998 и 2003 годов рождения. Согласно данным следствия, в массовой драке принимали участие не менее восьми человек.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#бокс
#драка
#крым
#глаза
#следственный комитет
#уголовное заявление
#рф
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Легковой автомобиль ветел в остановку после ДТП в Москве
04 августа 2024, 06:39

Фото: istockphoto/conejota

В московском районе Митино легковой автомобиль столкнулся с другой машиной и влетел в остановку общественного транспорта, информирует телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на Дубравной улице. Водитель автомобиля, влетевшего в остановку, вел себя подозрительно и оказал сопротивление прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Рядом с сиденьем стояла бутылка водки. Вероятно, он был пьян.

Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, подробности аварии в настоящее время выясняются. Движение на месте инцидента не затруднено.

2 августа пассажирский поезд Уренгой – Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал.

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#москва
#авария
#дтп
#пьянство
#водитель
#полиция
#общественный транспорт
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В российском регионе смыло мост в результате сильных дождей
04 августа 2024, 04:57

Фото: iStock/Yury_Dmitrienko

В Ольгинском округе Приморского края в результате сильных дождей обрушился мост. Об этом сообщила глава округа Екатерина Ванникова в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в настоящий момент спасатели занимаются организацией лодочной переправы лодок. Как сообзила глава региона округа, мост упал в 15 км от села Михайловка.

«Спасателями будет организована переправа через реку Аввакумовка, и будем переправлять людей до восстановления моста», – отметила уточнила Ванникова.

Ранее жители Скопинского района Рязанской области демонтировали стальной мост на местном комбикормовом заводе и сдали его в металлолом. Мост весил 60 тонн и использовался жителями как кратчайший путь в соседние населенные пункты.

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#мост
#дожди
#приморский край
#спасатели
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Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросил отправку на СВО
04 августа 2024, 03:49

Фото: istockphoto/utah778

Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей под Рязанью Роман Сидики надеется, что его отправят в зону проведения специальной военной операции, чтобы «искупить вину кровью». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.
«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью и выразил желание отправиться в зону специальной военной операции для прохождения службы в российской армии», — отметил собеседник агентства.

В 2023 году сотрудники ФСБ России совместно с МВД задержали 35-летнего жителя Рязани Руслана Сидики, который служил в разведке украинского спецназа.

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Подорвавший железную дорогу под Рязанью Сидики мог бы укрыться за границей.

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#рязанская область
#мвд
#фсб
#арест
#суд
#сво
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В деле «Крокуса» появился новый свидетель
04 августа 2024, 03:02

Фото: istockphoto / lakshmiprasad S

В деле о терракте в «Крокус Сити Холле» обнаружился новый свидетель, который подтвердил следствие причастность Мухаммада Зоира Зарипзоды к происшествию. Передает РИА Новости на основе данных судебных документов.
«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», – сообщается в материалах.

Ранее 3 июня Мосгорсуд признал законным арест Шарипзоды.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В тот день там должно было состояться выступление группы «Пикник». Однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооружённые люди. Они начали стрелять по зрителям и поджигать сидения.

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#крокус сити холл
#суд
#расследование
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Избивший водителя депутат Ивашкин дал показания в полиции
04 августа 2024, 00:48

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Депутат Государственной Думы от партии КПРАВ, боец ММА Владимир Ивашкин, избивший водителя в происшествия в Красноярске, в своем заявлении в полицию объяснил, что его действия были вызваны провокацией со стороны пострадавшего, передает Газета.Ru.
«Я дал объяснения в Назарово. Завтра уже приеду в Красноярск. Можно было разобраться в этой ситуации спокойно. Я стоял у машины, на видео видно, потом все произошло. Конечно, перебор в суматохе получился. Суматоху он спровоцировал, сильно спровоцировал», – подчеркнул Ивашкин.

Ранее стало известно, что депутат Назаровского городского совета избил другого водителя за хамство, что было снято на видео. Двое мужчин начали спорить на перекрестке, и второй водитель повел себя неуважительно на дороге.

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#депутат
#госдума
#кпрф
#инцидент
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У известного российского блогера началось заражение
Mash: у блогера Эдварда Била обнаружили заражение крови, есть риск ампутации
04 августа 2024, 00:11

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Популярному блогеру Эдварду Билу (настоящее имя – Эдуард Биль) диагностировали заражение крови, сообщает Mash.
По данным издания, врачи готовятся в ближайшее время сделать ему переливание крови. Согласно прогнозам медиков, ему могут ампутировать левую ногу.

Отмечается, что в ночь на 1 августа блогер был экстренно госпитализирован из московского спецприемника. Как сообщается, что это последствия падения с самоката, в ходе которого Бил получил открытый перелом.

Издание сообщает, что блогер перенес уже три операции на левой ноге и готовится к четвертой.

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