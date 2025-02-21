России предрекают засуху

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Средней полосе России грозит весенняя сушь, если не будет обильных осадков и привычного таяния снегов. Об этом заявил натуралист, ведущий Александр Хабургаев в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, засуха — самая большая опасность, которая может быть этой весной. Столь мягкие зимы, подчеркнул он, могут привести к вспышкам всевозможных грибных заболеваний, а также росту численности различных вредителей.
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«Самая большая опасность заключается в том, что может наступить сушь весной. В прошлом году был аномальный паводок, что положительно сказалось на урожае и на растениях. За счет капиллярности почвы из грунтовых вод влага поднимается наверх, но если прежнего таяния снегов, к которому мы привыкли в средней полосе, не будет, если не будет обильных осадков, то плохо придется всем», — считает натуралист.Читайте также:
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