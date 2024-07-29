Роскосмос: космонавт Матвеев завершил карьеру в отряде, но будет работать в ЦПК

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Российский космонавт Денис Матвеев закончил карьеру в отряде, однако продолжит работать в Центре подготовки космонавтов. Об этом сообщила пресс-служба корпорации «Роскосмос». К слову, Матвеев является Героем Российской Федерации.
«Двадцать девятого июля 2024 года Герой России, лётчик-космонавт РФ Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов «Роскосмоса». Денис Владимирович продолжит свою деятельность в ЦПК, занимаясь подготовкой космонавтов», — прокомментировали там.
Матвеев является 126-м российским космонавтом. Его зачислили в отряд в 2010 году, выполнил один полет длительностью с 18 марта по 29 сентября 2022 года. В открытый космос Матвеев выходил четыре раза, где суммарно находился 26 часов и восемь минут. Причины ухода космонавта неизвестны.
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Никита Кротов