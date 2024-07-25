Politico: на космодроме во Французской Гвиане застряли несколько ракет «Союз-2»

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Несколько российских ракет-носителей «Союз-2» застряли на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. На данный момент принадлежащие госкорпорации «Роскосмос» ракеты законсервированы, говорится в сообщении.
По данным издания, по меньшей мере две ракеты «Союз-2» хранятся в бункерах в углу космодрома, расположенного на северном берегу Южной Америки.
Отмечается, что официальные лица хотят освободить место из-под «Союзов» для европейских ракет, сейчас ведутся переговоры и готовится «какую-то сделку».
Вместе с тем в Национальном центре космических исследований Франции заявили, что российские ракеты хранятся в полной безопасности, но отправлять их обратно не планируется.
Ранее сообщалось, что руководство «Роскосмоса» утвердило генеральный график по созданию Российской орбитальной станции (РОС). Он подразумевает как проектирование, так и обеспечение испытательных полетов новейшего пилотируемого транспортного судна. Также документ предусматривает работы по созданию ракет-носителей и объектов космической инфраструктуры на земле.
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Отмечается, что официальные лица хотят освободить место из-под «Союзов» для европейских ракет, сейчас ведутся переговоры и готовится «какую-то сделку».
Вместе с тем в Национальном центре космических исследований Франции заявили, что российские ракеты хранятся в полной безопасности, но отправлять их обратно не планируется.
Ранее сообщалось, что руководство «Роскосмоса» утвердило генеральный график по созданию Российской орбитальной станции (РОС). Он подразумевает как проектирование, так и обеспечение испытательных полетов новейшего пилотируемого транспортного судна. Также документ предусматривает работы по созданию ракет-носителей и объектов космической инфраструктуры на земле.
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Данил Пономарев