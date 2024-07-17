В России впервые опробовали систему управления БПЛА через космический спутник

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Компания «Спутниковая система "Гонец"» совместно с «Геосканом» впервые в России в рамках совместного эксперимента наладили управление беспилотным летательным аппаратом через космический спутник.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Гонца» (входит в «Роскосмос»). Испытания проводились на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024» в Сахалинской области. В ходе эксперимента были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные БПЛА в центр обработки данных (ЦОД). Также через спутник была отправлена команда о принудительном возвращении беспилотника к месту запуска.
В перспективе новая система управления дронами с использованием космических технологий может быть задействована там, где отсутствуют привычные каналы связи. По словам генерального директора «Гонца» Павла Черенкова, эксперимент с привлечением спутников для управления БПЛА открывает возможность загоризонтного управления всеми видами беспилотников, а также новый уровень контроля за ними и открывает новую эру развития беспилотных решений в целом.
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Александр Бойцов