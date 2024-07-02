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Руководство «Роскосмоса» утвердило график создания орбитальной станции РФ

02 июля 2024, 12:44
Фото: istockphoto/forplayday

Фото: istockphoto/forplayday

Генеральный график по созданию Российской орбитальной станции (РОС) утвердил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Документ подписан 19 гендиректорами предприятий основной кооперации.

График отражает как проектирование, так и обеспечение испытательных полетов новейшего пилотируемого транспортного судна. Также документ предусматривает работы по созданию ракет-носителей и объектов космической инфраструктуры на земле.



Согласно графику, начало развертывания РОС запланировано в 2027 году, будет запущен научно-энергетический модуль.

В госкорпорации уточнили, что до 2030 года намечено создание станционного ядра из четырех модулей, выводимых на орбиту. В частности, речь идет о научно-энергетическом, универсально-узловом, шлюзовом и базовом.

Второй этап с 2031 по 2033 год включает в себя работы по расширению станции при помощи стыковки пары целевых модулей. Соответствующие документы уже подписаны.

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#россия
#роскосмос
#станция
#новости
В Колумбии не смогли стерилизовать «кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара
02 июля 2024, 12:52

Фото: istockphoto / USO

Завезенных в Колумбию наркобароном Пабло Эскобаром бегемотов не удалось стерилизовать, сообщили в The Times.
В Колумбии не смогли осуществить программу по контролю численности бегемотов, которых завёз в страну известный наркобарон Пабло Эскобар.

«Пабло Эскобар нелегально ввёз бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 80-х годах. Позже четыре особи оказались без присмотра в пруду рядом с заброшенным поместьем и начали размножаться. Отсутствие естественных врагов привело к тому, что их количество увеличивалось, и в 2006 году одного самца, одну самку и детёныша заметили уже в 100 километрах от этого места», — сообщили в издании.

По оценкам специалистов, к 2034 году численность бегемотов в Колумбии может достигнуть 1400 особей.

Из-за бюрократических сложностей проект по переселению 70 животных в индийские и мексиканские заповедники до сих пор не реализован.

Также была остановлена программа стерилизации, в рамках которой планировали прооперировать 40 особей. За три месяца стерилизовали только семь животных.

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#животные
#колумбия
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Строительство образовательного комплекса в Красногорске близится к завершению
02 июля 2024, 12:35

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс «Полёт», в который входит школа на 1500 учеников и детский сад на 200 мест, возводят в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 90%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей и оборудования, а также сборка и расстановка мебели. На пришкольной территории заканчиваются работы по благоустройству: ведётся обустройство тротуаров, озеленение и установка детских игровых комплексов», — говорится в сообщении.
Открыть образовательный комплекс планируют 1 сентября.

В министерстве напомнили, что возвести «Полёт» удалось на год раньше установленного в контракте срока.

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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,3 тыс. машин
02 июля 2024, 12:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,3 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, при этом больше всего машин отправилось на штрафстоянки в Ленинском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Подмосковье за неделю эвакуировали 3394 машины. Это на 30 автомобилей меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Верхнюю строчку антирейтинга по числу эвакуированных машин занял Ленинский округ, с улиц которого забрали 429 автомобилей. Второе место поделили округа Красногорск и Мытищи, в каждом из которых эвакуировали по 316 машин. А замыкает топ-3 антирейтинга округ Химки, где эвакуаторы увезли на штрафстоянки 254 неправильно припаркованных машины.

В министерстве напомнили, что узнать о местоположения эвакуированного в Подмосковье автомобиля можно по телефону 112, через мобильное приложение «112 МО» или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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В Волоколамске отметили День ветеранов боевых действий
02 июля 2024, 11:28

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

День ветеранов боевых действий отметили в подмосковном Волоколамске, мероприятие провели у памятного знака воинам-интернационалистам на улице Ленина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Перед жителями муниципалитета и представителями общественных организаций выступили врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова, депутаты Мособлдумы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев, а также председатель правления Волоколамского отделения организации «Боевое братство» Олег Паршин.

«Мы навсегда сохраним память о мужестве и героизме наших воинов. Их преданность своей стране и боевым товарищам – пример для нынешних и будущих защитников Отечества», — сказала Наталья Козлова.
Она особо отметила бойцов, которые сегодня участвуют в специальной военной операции на Украине, и поблагодарила их и их близких.

В завершении мероприятия участники возложили цветы к мемориалу.

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#патриотизм
#мемориал
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Жителей Подмосковья приглашают стать соискателями премии «Наследие нации»
02 июля 2024, 11:08

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Конкурс на соискание премии «Наследие нации» проводится в России, это высшая награда в области строительства, развития территорий и сохранения архитектурного наследия, сообщает пресс-служба премии.
«Принять участие в премии могут авторы проектов, эксперты, производители работ, инвесторы и меценаты, волонтёры, авторы технологий, методик и инженерных решений, производители материалов и прочие, соответствующие номинациям», — говорится в сообщении.
Подать заявку на участие в премии можно до 12 августа текущего года на сайте проекта «Наследие нации». Там же размещена подробная информация о номинациях, условиях участия и предложениях для спонсоров.

Награждение победителей проведут 27 сентября в одной из столичных усадеб.

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#строительство
#россия
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В восьми округах Подмосковья восстановили дорожные знаки
02 июля 2024, 10:50

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые или отсутствующие дорожные знаки восстановили на восьми улицах в разных округах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по восстановлению дорожных знаков провели на Центральной улице в Щёлкове, на проспекте Гагарина в Люберцах, на Волковском шоссе в Мытищах, на Школьной улице в Волоколамске и на Советской улице в Егорьевске», — говорится в сообщении.
Кроме того, знаки восстановили на дорогах в домодедовской деревне Ляхово, ступинском рабочем посёлке Михнево и в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа.

В министерстве подчеркнули, что специалисты Мосавтодора проводят обследования дорожной сети Подмосковья каждую неделю и оперативно исправляют обнаруженные недостатки.

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«Определяют уровень сахара в крови»: Кинологи раскрыли удивительные способности собак
Кинолог Голубев: собаки предсказывают болезни, погоду и настроение
02 июля 2024, 10:35

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Во всем мире сегодня празднуется Международный день собак. Собаки для многих людей стали не просто лучшими друзьями, но и помощниками, отважными героями, надежной поддержкой, толчком к развитию, терапевтами, сотрудниками — список можно продолжать бесконечно.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что собаки являются отличными компаньонами, могут поддержать в стрессовой ситуации, предсказать погоду, помочь в трудный момент и защитить.

«Список способностей собаки можно продолжать бесконечно. Питомцы удивительным образом умеют понимать человека без слов: считывают поведение, жесты, мимику. Это их с нами сближает», — комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Чем собака полезна человеку

Помогает справляться со стрессом

Давно доказано, что взаимодействие с собакой помогает избавиться от тревоги, гнева и негативных эмоций. Контакт с любимцем вызывает спокойствие, снижает возбуждение и помогает смещать фокус внимания. Ежедневные ритуалы, прогулки, игры — все это помогает человеку не зацикливаться на своих проблемах и переключать внимание. Даже если у вас плохое настроение, вам нужно встать, чтобы покормить пса или вывести его на прогулку. В стрессовых ситуациях собака может поддержать и ободрить просто своим присутствием. Например, в красноярском аэропорту снова появились «собаки эмоциональной поддержки». Питомцев можно встретить в специальной зоне. Те, кто переживает перед полетом, может пообщаться с питомцами: погладить, покормить, поиграть, что позволяет снять напряжение и отвлечься.

Предсказывает изменения погоды

Некоторые собаки очень чувствительны к смене погоды. Они способны ощущать перемену атмосферного давления или следовать по линиям магнитного поля. Например, питомец может чувствовать изменение статического электрического поля, которое наблюдается перед штормом. Это можно понять по его поведению: собака напугана, хочет спрятаться, прижимает уши. Каждый из нас слышал хотя бы одну историю чудесного спасения человека благодаря собаке: предупредила о надвигающемся шторме, разбудила во время чрезвычайной ситуации.

Помогает в реабилитации

Во всем мире давно функционирует метод реабилитации и лечения с помощью специально обученных собак. Еще в конце 60-х годов прошлого века западные врачи подтверждали, что взаимодействие с собакой способствует развитию умственных, физических и эмоциональных функций. Специально обученные животные работают совместно с человеком и помогают людям с особенностями здоровья, например, собаки-канистерапевты помогают детям с нарушением интеллекта, слуха, зрения, опорно- двигательного аппарата, ДЦП, аутизм и расстройства аутистического спектра и с другими проблемами здоровья.

Определяет уровень сахара в крови

Специально обученные собаки помогают людям с диабетом понять, падает или поднимается уровень сахара в крови. Они определяют это по запаху, а потом подают специальный сигнал человеку — лай, касание лапой или носом человеческой руки или ноги. Некоторые питомцы умеют даже приносить лекарство хозяину, когда уровень сахара находится в опасной для человека зоне.

Кем бы ни были для нас питомцы: терапевтами, спасателями, полицейскими — они прежде всего лучшие друзья, которые умеют быть преданными и любить без причин.

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#собаки
#врачи
#животные
#кинолог
#питомцы
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Спортивные сообщества Электрогорска вышли на уборку города
02 июля 2024, 10:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Члены спортивных сообществ Электрогорска Zamalaevateam, «Зумба», «Мафия беганутых» и «Отмороженные амазонки» регулярно выходят на уборку берегов карьеров на улице Некрасова, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Некоторые люди могут спокойно выбросить фантик от конфеты, окурок от сигареты или смятую упаковку мимо мусорного контейнера или вообще не донести до него. С такой позицией даже сотни дворников не справятся с уборкой. Каждому из нас необходимо вести себя ответственно, чтобы не плодить грязь», — говорят активисты спортивных групп.
Любители здорового образа жизни проводят субботники: собирают разбросанные по берегам карьеров пластиковые бутылки и железные банки из-под консервов, пакеты и прочий мусор. Кроме того, они вылавливают мусор у берега и убирают упавшие на пляж ветки.

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#электрогорск
#субботник
#уборка
#активисты
#павловский посад
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В Можайском округе благоустроили пешеходные дорожки
02 июля 2024, 09:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Три пешеходные дорожки заасфальтировали в Можайском городском округе, работы провели по региональной программе «Пешком», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Были заасфальтированы три дорожки протяжённость. 514 метров, они востребованы у населения, так как кратчайшим путём ведут к часто посещаемым объектам», — отмечается в сообщении.
В частности, пешеходные дорожки были заасфальтированы по следующим адресам: село Тропарёво — от дома №7 по Садовой улице до дома №16 по Советской улице, село Сокольниково — от дома №14 по Школьной улице до контейнерной площадки и деревня Ивакино — от дома №9 до дома №10.

В министерстве отметили, что в прошлом году по программе «Пешком» в Можайском округе были благоустроены дорожки в деревнях Горетово и Клементьево, а также в посёлке Лесное.

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#можайск
#благоустройство
#минчистоты
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