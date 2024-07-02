Руководство «Роскосмоса» утвердило график создания орбитальной станции РФ

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Генеральный график по созданию Российской орбитальной станции (РОС) утвердил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Документ подписан 19 гендиректорами предприятий основной кооперации.
График отражает как проектирование, так и обеспечение испытательных полетов новейшего пилотируемого транспортного судна. Также документ предусматривает работы по созданию ракет-носителей и объектов космической инфраструктуры на земле.
Согласно графику, начало развертывания РОС запланировано в 2027 году, будет запущен научно-энергетический модуль.
В госкорпорации уточнили, что до 2030 года намечено создание станционного ядра из четырех модулей, выводимых на орбиту. В частности, речь идет о научно-энергетическом, универсально-узловом, шлюзовом и базовом.
Второй этап с 2031 по 2033 год включает в себя работы по расширению станции при помощи стыковки пары целевых модулей. Соответствующие документы уже подписаны.
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График отражает как проектирование, так и обеспечение испытательных полетов новейшего пилотируемого транспортного судна. Также документ предусматривает работы по созданию ракет-носителей и объектов космической инфраструктуры на земле.
Согласно графику, начало развертывания РОС запланировано в 2027 году, будет запущен научно-энергетический модуль.
В госкорпорации уточнили, что до 2030 года намечено создание станционного ядра из четырех модулей, выводимых на орбиту. В частности, речь идет о научно-энергетическом, универсально-узловом, шлюзовом и базовом.
Второй этап с 2031 по 2033 год включает в себя работы по расширению станции при помощи стыковки пары целевых модулей. Соответствующие документы уже подписаны.
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Никита Кротов