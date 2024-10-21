Лавров заявил об отказе США вводить запрет на милитаризацию в космосе

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Власти США отказываются запрещать любую милитаризацию космоса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».
Дипломат напомнил, что ранее Вашингтон обвинил Москву в попытке вывести в космос ядерное оружие и «затянул» принятие резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей это.
В апреле Совет Безопасности ООН отклонил поправки России и Китая к подготовленному США и Японией проекту резолюции о предотвращении размещения в космосе любого оружия или угрозы применения силы в космосе.
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