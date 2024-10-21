Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Лавров заявил об отказе США вводить запрет на милитаризацию в космосе

Лавров заявил об отказе США вводить запрет на милитаризацию в космосе

Лавров: США отказывается от введения запрета на милитаризацию в космосе
21 октября 2024, 01:34
Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Власти США отказываются запрещать любую милитаризацию космоса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».


Дипломат напомнил, что ранее Вашингтон обвинил Москву в попытке вывести в космос ядерное оружие и «затянул» принятие резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей это.

В апреле Совет Безопасности ООН отклонил поправки России и Китая к подготовленному США и Японией проекту резолюции о предотвращении размещения в космосе любого оружия или угрозы применения силы в космосе.

Читайте также:

Лавров сделал громкое заявление о НАТО на ГА ООН

МИД РФ осудил убийство генсека Насруллы и призвал Израиль к прекращению огня

Во Франции сочли неудачным визит Зеленского в США
#сергей лавров
#мид рф
#оон
#совбез
#москва
#космос
#китай
#япония
#сша
#россия
Лавров рассказал о гибридной войне Запада против России
Лавров: Запад ведет гибридную войну против России
21 октября 2024, 01:53

Фото: Официальная страница МИД РФ

В войне западных держав против России все еще присутствуют гибридные элементы, но она постепенно превращается в настоящую войну. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».
«Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, включая французов, испанцев, скандинавов, так и США сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией», – отметил дипломат.

На этот раз «знаменосцем» стал не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский, заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что специальная военная операция в Украине не приведет ни к чему иному, кроме победы Москвы. В то же время, по словам Сергея Лаврова, Киев требует от Украины вернуться к границам 1991 года. Дипломат также заявил, что украинским властям «наплевать» на население.

Читайте также:

Лавров высказался о завершении СВО на Украине

Лавров: слова Байдена о переговорах с РФ по ЯО — желание получить очки

Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар
#владимир зеленский
#сергей лавров
#украина
#сво
#интервью
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров рассказал об отношении России к выборам в США
Лавров: Россия наблюдает за выборами в США
21 октября 2024, 01:18

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Россия внимательно следит за выборами в США и готова к диалогу с любой американской администрацией, заявил в интервью «Аргументам и фактам» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы готовы работать с любой администрацией, которую в конечном итоге выберет американский народ. Пока следим за предвыборной борьбой в США и на данный момент не наблюдаем признаков того, что мы к такому разговору вернемся», – раскрыл глава МИД РФ.

Он отметил наступление на интересы России, которое, по его словам, продолжится после завершения выборов нового президента США.

Ранее министр иностранных дел Лавров заявил, что специальная военная операция в Украине не закончится до тех пор, пока Москва не одержит победу.

Читайте также:

Разведка США обвинила Россию во влиянии на американцев перед выборами президента

Трамп заявил, что украинцы гибнут из-за того, что президентом США является не он

Зеленский пообещал доработать «план победы» и опубликовать его
#россия
#сша
#москва
#сергей лавров
#мид рф
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута
21 октября 2024, 00:26

Фото: iStock/Leonid Ikan

Самолеты израильских ВВС атаковали южные пригороды Бейрута не менее трех раз. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Авиаудары были нанесены по району Харет-Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. Тем временем телеканал «Аль-Джавид» сообщил, что ЦАХАЛ нанес серию ударов по зданиям, принадлежащим связанной с «Хезболлой» финансовой организации «Кард Аль-Хасан». Под ударами оказались два объекта организации в городах Баальбек и Хермель.

Ранее, в воскресенье, 20 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о планах атаковать экономические объекты «Хезболлы» в Бейруте и других частях Ливана.

Читайте также:

ЦАХАЛ ударила по финансовым зданиям «Хезболлы»

ХАМАС будет держать в тайне кандидатуру нового лидера движения

Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар
#израиль
#хезболла
#ливан
#цахал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦАХАЛ ударила по финансовым зданиям «Хезболлы»
20 октября 2024, 23:28

Фото: istockphoto/butenkow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по зданию финансовой организации «Кард Аль-Хасан», которая связана с «Хезболлой». Об этом инциденте сообщает телеканал «Аль-Джадид».
Отмечается, что ударам подверглись два объекта организации в городах Баальбек и Хермель. Более подробная информация не приводится.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что ливанская «Хезболла» выпустила по территории страны 360 артиллерийских снарядов. Около 220 из этих снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

Читайте также:

ХАМАС будет держать в тайне кандидатуру нового лидера движения

Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар

NNA: ВВС Израиля нанесли два мощных удара по Бейруту
#цахал
#хезболла
#удар
#финансы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов пленными
20 октября 2024, 23:15

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна за содействие в обмене пленными с Украиной. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными», – заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ присутствовал на неформальных переговорах с Путиным в кроссовках, а в декабре и июне 2023 года он предстал перед российским лидером в подобной спортивной обуви.

Аль Нахайян, прибывший в Москву с официальным визитом, как ожидается, примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

20 октября президент ОАЭ проехал по российской столице на черном автомобиле премиум-класса Aurus в сопровождении мотоциклов.

Читайте также:

Путин принял президента ОАЭ Аль Нахайяна в Ново-Огарёво

Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Москву

Путин и Вучич поговорили по телефону впервые за два с половиной года
#владимир путин
#оаэ
#россия
#президент
#москва
#казань
#саммит
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Большинство молдаван проголосовали против вхождения в Евросоюз
ЦИК: 58% молдаван проголосовали против вступления в ЕС
20 октября 2024, 23:07

Фото: istock/punkty

Большинство граждан Молдавии проголосовали против членства в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные результаты Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны.
После обработки 20,55% протоколов 58,09% проголосовавших на референдуме высказались против членства в ЕС, а 41,31% – за него.

Ранее стало известно, что проголосовавшие на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС выстроились в огромную очередь перед посольством Молдавии в Москве.

До этого Центральная избирательная комиссия Молдовы признала законность президентских выборов и референдума о членстве в ЕС.

Читайте также:

В РФ продлили голосование на выборах президента Молдавии

Избиратели с 6 утра стоят у посольства в Москве, чтобы проголосовать на выборах в Молдове

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся
#выборы
#молдавия
#ес
#президент
#цик
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Предсмертные кадры с камеры латинского наемника ВСУ показали в сети
RT показал посмертное видео с камеры латинского наемника под Часов Яром
20 октября 2024, 23:07

Фото: istock/gorodenkoff

Видео, снятое на камеру латиноамериканского наемника, который сражался на стороне ВСУ под Часовым Яром, появилось в сети после его гибели. Этот материал опубликовал военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале RT.
Наемника и его товарищей убили бойцы 200-й бригады Южной группировки ВС России, сообщает RT.

На записи видно, как наемники в окопе оказывают помощь раненому товарищу, а затем бегут через лес. Один из них благодарит Бога, что граната, упавшая рядом, лишь ранила его руку и ногу.

Наемник на испанском рассказывает, что рядом с ним взорвалась граната, которая могла бы превратить его в месиво. Его штаны в этот момент пропитаны кровью.

Также на видео запечатлена неудачная попытка штурма, закончившаяся бегством в блиндаж. В итоге все латиноамериканцы были убиты бойцами 200-й бригады Южной группировки ВС РФ.

Читайте также:

«Потенциальные дезертиры»: на Украине высказались о принудительной мобилизации

ВС РФ перехватили переговоры испаноязычных наемников из Латинской Америки

Группировка ВСУ пыталась прорвать тыл ВС РФ в Курской области
#видео
#граната
#всу
#наемники
#спецоперация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ продлили голосование на выборах президента Молдавии
Посольство продлило голосование на выборах президента Молдавии на два часа
20 октября 2024, 22:48

Флаг Молдовы. Фото: istock/NatanaelGinting

В России продлили время голосования на выборах президента Молдавии и еврореферендуме на два часа — до 23:00 по московскому времени. О решении объявило 20 октября посольством Молдавии в Москве. В самой Молдавии участки закрылись.
«Участки должны были работать до 21:00. Теперь они будут открыты до 23:00 по московскому времени», — цитирует сотрудника посольства ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотни избирателей стояли в очереди у молдавского посольства в Москве с 6 утра. Очередь из желающих проголосовать на выборах президента Молдавии и референдуме по ЕС у посольства в Москве не сократилась к вечеру. Люди боялись, что молдавские власти учтут голос каждого.

В воскресенье, 20 октября, проходят выборы президента Молдавии и референдум по евроинтеграции страны. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии признали выборы президента и еврореферендум состоявшимися, так как явка превысила необходимый порог.

Читайте также:

Избиратели с 6 утра стоят у посольства в Москве, чтобы проголосовать на выборах в Молдове

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся

Выборы в Молдавии по уровню явки можно считать состоявшимися
#выборы
#цик
#страны
#референдум
#явка
#люди
#ес
#молдавия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин принял президента ОАЭ Аль Нахайяна в Ново-Огарёво
Путин провел неформальную встречу с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
20 октября 2024, 22:34

Владимир Путин и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайян. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Об этом сообщает сайт Кремля 20 октября.
«Ваше Высочество, я очень рад вас видеть. В ходе сегодняшнего, ещё раз повторю – неформального, общения у нас будет возможность поговорить по всем интересующим нас вопросам», — поприветствовал Путин Аль Нахайяна

Официальная часть визита президента ОАЭ в Россию начнется 21 октября. На переговорах планируется обсудить развитие российско-эмиратских отношений, а также актуальные международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«Очень много тем и вопросов, которые мы совместно с вами обсудим сегодня, например, это Ближний Восток, я надеюсь, что мы сегодня с вами обсудим более детально», — цитирует Кремль Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.

Кроме того, Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС в Казани.

Читайте также:

Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Москву

Путин и Вучич поговорили по телефону впервые за два с половиной года

Путин раскрыл способ обхода решений МУС о его аресте
#президент
#кремль
#путин
#оаэ
#встреча
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате