NCB News: в Лос-Анджелесе число жертв от пожаров возросло до 16 человек

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В Калифорнии число жертв от пожаров в округе Лос-Анджелес возросло до 16 человек. Этим поделились в NCB News.
«Число погибших от нескольких пожаров в округе Лос-Анджелес возросло до 16», — рассказали на телеканале со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.
Напомним, что ранее сообщалось о 13 погибших из-за пожаров. Возгорания лесов начались 7 января и начали быстро распространяться из-за засушливой погоды и сильного ветра. Пламя уничтожило свыше 10 тысяч строений в округе.
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