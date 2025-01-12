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NCB News: в Лос-Анджелесе число жертв от пожаров возросло до 16 человек

Фото: iStock/Toa55

Фото: iStock/Toa55

В Калифорнии число жертв от пожаров в округе Лос-Анджелес возросло до 16 человек. Этим поделились в NCB News.


«Число погибших от нескольких пожаров в округе Лос-Анджелес возросло до 16», — рассказали ​на телеканале со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.

Напомним, что ранее ​сообщалось ​о 13 погибших из-за пожаров. ​Возгорания лесов начались 7 января и начали быстро распространяться из-за засушливой погоды и сильного ветра. Пламя уничтожило свыше 10 тысяч строений в округе. ​

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#лесные пожары
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К Тайваню приблизились восемь самолетов и шесть кораблей армии Китая
12 января 2025, 06:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

ВС Тайваня зафиксировали приближение восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом рассказали в военном ведомстве острова.
«Восемь самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня», — рассказало ведомство на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что семь самолетов КНР пересекли среднюю линию с северного и юго-западного направления. Техника вошла в зону действия ПВО Тайваня. В ведомстве уточнили, что следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.

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#китай
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#пво
#самолёты
#корабль
#граница
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В здании бассейна одной из школ Владивостока обрушился потолок
12 января 2025, 06:04

Фото: iStock/Cn0ra

В здании бассейна одной из школ Владивостока обрушился потолок и элементы фасада. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«Утром 12 января 2025 года в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году, произошло разрушение потолка и элементов фасада», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушение потолка случилось в школе 72. Сейчас территорию оцепили сотрудники охраны. На место выехал прокурор Советского района города Максим Муравьев для организации работы правоохранительных органов и специальных служб.

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#происшествия
#владивосток
#школа
#бассейн
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Повар из Москвы обвинен в подготовке к участию в террористической организации
12 января 2025, 05:12

Фото: iStock/Rawf8

Повара из московского ресторана обвинили в подготовке к участию в террористической организации. Об этом пишет РИА Новости.
«Работавший поваром в московском ресторане обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической», — пишут в издании.

Отмечается, что подозреваемый задержан и отправлен в СИЗО до 8 марта. В материалах дела указывается, что повару из иностранного государства продлен арест, так как на свободе он может скрыться, продолжить работу в террористической организации или фальсифицировать доказательства против себя. Уголовное дело в отношении подозреваемого было заведено в апреле 2024 года. Срок предварительного следствия увеличили до марта.

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#арест
#уголовное сизо
#терроризм
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Крупные лесные пожары в округе Лос-Анджелес унесли жизни уже 13 человек
12 января 2025, 04:18

Фото: iStock/Carsten Schertzer

Крупные лесные пожары в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, унесли жизни уже 13 человек. Об этом рассказывает телеканал NBC News со ссылкой на властей.
«По меньшей мере 13 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии», — говорится в сообщении.

Как пишут РИА Новости, пожар уже уничтожил свыше 10 тысяч строений в регионе. Стихия начала распространение в Лос-Анджелесе 7 января. Метеорологи считают, что причиной является сухая и ветреная погода.

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#погода
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#пожары
#сша
#жертва
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Экс-замминистра обороны Британии обвиняют в педофилии в отношении мальчика
12 января 2025, 00:21

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Экс-замминистра обороны Великобритании Айвор Каплин обвиняется в педофилии в отношении 15-летнего мальчика. Об этом написал оппозиционный британский политик и глава партии Reform UK Найджел Фарадж на своей странице в соцсети X.
«Айвора Каплина сегодня задержали после поимки охотниками на педофилов. Предположительно, он пытался встретиться с 15-летним подростком», — написал политик.

К своему сообщению Фарадж прикрепил видео, на котором мужчина в красной кепке задержан сотрудниками полиции и его допрашивают. Каплин в свое оправдание заявил, что ничего не сделал и не собирался вступать в сексуальный контакт с мальчиком.

По данным газеты Sun, полиция подтвердила задержание 66-летнего мужчины и начала расследование по факту происшествия. Ранее было приостановлено членство Каплина в правящей Лейбористской партии на несколько месяцев за серьезные обвинения, которые он отрицал. В чем именно тогда заключались претензии, не уточняется.

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#насилие
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В Ростове-на-Дону зафиксирован разлив по реке растворителя для краски
11 января 2025, 21:17

Фото: istockphoto/Narai Chal

В реке Дон зафиксирован обширный разлив растворителя для лакокрасочных материалов, используемых при покраске судов. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
В своём телеграм-канале он уточнил, что забор воды для нужд города находится выше по течению. По словам мэра, на месте находятся сотрудники городского «Водоканала» и контролируют ситуацию.

«Опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет», — заверил Логвиненко.

11 января появилась информация о том, что в воды Дона произошёл выброс солярового масла. Однако затем эксперты установили, что загрязняющим веществом оказался растворитель. В настоящее время специалисты экстренных служб обрабатывают площадь разлива специальным сорбентом, который впитывает в себя загрязняющее вещество с поверхности воды.

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#ростов
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Baza: В Нижнекамске горит нефтезавод на фоне угрозы атаки БПЛА
11 января 2025, 19:40

Фото: istockphoto/Distortion Media

В городе Нижнекамск в Республике Татарстан возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко» (Татарский нефтеперерабатывающий комплекс). В городе звучат сигналы воздушной тревоги.
Горит одна из колонн предприятия, сообщает телеграм-канал Baza. По словам очевидцев, на территории завода проводится эвакуация. По предварительным данным, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия в российском городе нет.

Как сообщает телеграм-канал, в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). МЧС разослало соответствующие уведомления местным жителям. Их просят оставаться дома и не подходить к окнам. В аэропорту Нефтекамска введён план «Ковёр», подразумевающий ограничения на приём и вылет самолётов.

Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.

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При столкновении поездов во Франции пострадали как минимум 30 человек
11 января 2025, 19:05

Фото: iStock/designbydx

Два поезда столкнулись во французском городе Страсбург. В результате этого пострадали не менее 30 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Предварительная причина аварии – ошибка в переключении путей. Уточняется, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

На месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время расследуются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#пострадавший
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«Шурыгина в погонах»: как сложилась жизнь дознавательницы после группового изнасилования полицейскими
11 января 2025, 18:56

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В конце 2018 года в Уфе произошёл громкий скандал, который вызвал широкий общественный резонанс. В ночь на 30 октября корпоратив в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району закончился групповым изнасилованием.
Юная девушка в поисках справедливости прошла через множество судов и выстояла против 17 адвокатов и трех подсудимых. О том, как сейчас живет Гузель Сагитова читайте в материале «Радио 1».

Внеочередной корпоратив


Фото: iStock/cirquedesprit

23-летнаяя Гузель в 2018 году окончила юридический институт МВД России и приступила к работе дознавателем в отделе МВД по Уфимскому району. В ночь на 30 октября в здании управления МВД по Уфимскому району было шумно и весело. Трое высокопоставленных полицейских решили устроить себе праздник. В ходе дружеской встречи за столом собрались три представителя правоохранительных органов: Эдуард Матвеев, 51-летний полковник полиции, занимающий должность начальника ОМВД по Уфимскому району, Салават Галиев, 50-летний полковник полиции, возглавляющий ОМВД по Кармаскалинскому району и Павел Яромчук, 34-летний подполковник полиции, занимающий должность начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

В тот вечер начальник ОМВД Эдуард М. позвонил коллеге Гузель и попросил, чтобы она брала новенькую и пришла поддержать их мужскую компанию. Девушка, не подозревая подвоха, пришла к коллегам. Представители сильного пола начали настаивать на том, чтобы женщины присоединились к ним в распитии спиртных напитков. Разгорячившись алкоголем, начальники затащили ее в туалет и там изнасиловали.

«Возможности уйти не было. Что будет, я не могла вообще представить. Были маневры отвлечения. Все время задавались какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне не дали возможности этого сделать», — позже журналистам расскажет Гузель.

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Сложное дело


Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков

Дело было осложнено высокими чинами подозреваемых и их хорошим знанием системы работы правоохранительных органов. Сотрудники, работающие под началом обвиняемых, объединились, чтобы поддержать своих руководителей. Друзья насильников активно продвигали идею о том, что жертва сама спровоцировала преступление. Дескать, все произошло по обоюдному согласию девушки, а после того, как утром ей стало стыдно, появилась идея написать заявление.

После того как произошло изнасилование, девушке пришлось пережить множество неприятных моментов в ходе расследования уголовного дела. В итоге подозреваемые предстали перед судом. Первый (районный) суд вынес решение о заключении под стражу всех троих бывших сотрудников полиции. Верховный суд Республики Башкортостан неожиданно вынес оправдательное решение в пользу двух из трёх обвиняемых. Павел Яромчук был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии.

Юная особа была вынуждена подать апелляцию в кассационный суд. Кассационный суд направил дело на повторное рассмотрение в Верховный суд, который, в свою очередь, принял решение отправить всех сотрудников полиции в исправительное учреждение. Яромчуку было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев, а Матвееву и Галиеву, которые ранее были оправданы, — по 7 лет лишения свободы.

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Спасла музыка


Фото: iStock/cookelma

После громкого инцидента Гузель незамедлительно уволили из органов внутренних дел. Причиной послужило её поведение, которое не соответствовало званию полицейского. Девушке было предъявлено требование о компенсации в размере 600 тысяч рублей за обучение в университете (согласно договору, она должна была проработать пять лет в правоохранительных органах). Внезапная «слава» мешала ей найти работу.

В настоящее время Гузель 29 лет. Она не скрывает своих переживаний и использует юридическую терминологию в ситуациях, когда другие люди, не имеющие юридического образования, могли бы дать волю своим эмоциям. Занимается частной юридической практикой и берётся за любые дела.

«И арбитражные, и гражданские, и административные по ДТП, по кредитным историям, по банкротству, договора разные, в суды хожу представлять интересы клиентов», — цитирует слова девушки издание ufa.kp.ru.

Гузель начала новую жизнь. За психологической помощью она не обращалась, из кризисной ситуации выбралась сама. Сейчас девушка с большим удовольствием рассказывает о популярной музыке и о своём стремлении построить музыкальную карьеру. Она успешно завершила обучение по специальности «звукорежиссура» в Уфимском государственном институте искусств и стремиться к музыкальной карьере.

«Моя мечта, чтобы песни были на радио и чтобы они были популярны. И я хочу побольше опыта выступлений, конечно. В клубах или в ресторанах со своими песнями выступать. Я просто очень люблю писать песни, я могу написать песню в течение двадцати минут, у меня это очень быстро происходит. Я считаю, что это мой дар. Я очень люблю музыку, я ее обожаю и слушаю каждый день. Это мой спаситель. Если бы не было музыки, если бы я была однопрофильным человеком, мне было бы очень тяжело. И я просто верю в музыку, что она меня вытащит из всякой фигни, которая происходит вокруг», – рассказывает в интервью Гузель.

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