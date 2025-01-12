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Bloomberg выдвинуло новую причину разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе

Bloomberg: причиной пожаров в Лос-Анджелесе мог стать оборванный провод ЛЭП
Фото: iStock/O_Lypa

Фото: iStock/O_Lypa

Оборванный провод на одной из линий электропередач мог стать причиной масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Такую версию выдвинуло агентство Bloomberg, ссылаясь на ответственную за это коммунальную службу Edison International.


Отмечается, что специалисты обнаружили упавший провод около одной из опор ЛЭП в северной части округа. В настоящее время служба не может сказать точно, в какой момент произошёл обрыв – до или уже во время пожаров. В связи с этим будет проведена проверка.

Лесные пожары начали стремительно распространяться в Лос-Анджелесе 7 января. По словам метеорологов, сильные очаги возгорания возникли и быстро распространились на тысячи гектаров из-за сухой и очень ветреной погоды.

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Дом Камалы Харррис в зоне пожара в Калифорнии могли ограбить
12 января 2025, 13:29

Камала Харрис (Фото: whitehouse.gov)

Дом вице-президента США Камалы Харрис, который попал в зону эвакуации из-за лесных пожаров в Калифорнии, мог быть ограблен. Об этом стало известно ABC7.
«В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис», — обратил внимание телеканал.

Отмечалось, что доказательства взлома не выявили, двух людей задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение комендантского часа. По факту произошедшего ведется расследование.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что оборванный провод на одной из линий электропередач мог стать причиной масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Отмечается, что специалисты обнаружили упавший провод около одной из опор ЛЭП в северной части округа. В настоящее время служба не может точно утверждать, произошел ли обрыв до или уже во время пожаров.

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Пациент инфекционной больницы в Москве покурил в постели и не выжил
12 января 2025, 13:23

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

В столичной Инфекционной клинической больнице №2 пациент без определённого места жительства решил покурить прямо в постели. Такой шаг закончился пожаром и летальным исходом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Департамента здравоохранения Москвы.
Отмечается, что площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра. Сотрудники отделения смогли самостоятельно потушить пожар до прибытия сотрудников МЧС. Однако пациента спасти не удалось. Больше в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящее время в лечебном учреждении работают следственные органы, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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Пассажирский автобус опрокинулся в ДНР, погибли три человека

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Число пострадавших в аварии с автобусом в ДНР увеличилось до 29
12 января 2025, 11:34

Фото: Telegram-канал МВД по ДНР

Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса в районе города Иловайска в ДНР увеличилось до 29. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
В 05:30 пассажирский автобус, следующий по маршруту Краснодар – Донецк, опрокинулся на бок. В салоне находились 37 человек, трое из которых погибли. Также 29 человек пострадали, среди них три ребёнка. Троих из них госпитализировали, остальным пострадавшим оказана амбулаторная медпомощь.

Пушилин подчеркнул, что в настоящее время профильные ведомства занимаются установлением обстоятельств аварии.

По предварительной версии, водитель не учёл погодные условия и превысил скорость. В результате автобус вынесло на встречную полосу, после чего он перевернулся на бок.

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Пассажирский автобус опрокинулся в ДНР, погибли три человека
12 января 2025, 10:34

Фото: МЧС России (mchs.gov.ru)

Пассажирский автобус опрокинулся на бок в городе Иловайск в ДНР. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что автобус следовал по маршруту Краснодар – Донецк. В салоне находились 37 пассажиров. В результате ДТП погибли три человека, ещё 27, включая четверых детей, пострадали.

По предварительной версии, причиной опрокидывания автобуса стали действия водителя, который не учёл неблагоприятные погодные условия и не справился с управлением. Транспортное средство вынесло на встречную полосу, после чего оно опрокинулось на бок.

Как сообщили в ведомстве, последствия ДТП уже ликвидированы. На месте происшествия работали 13 специалистов МЧС и три единицы техники.

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На юго-востоке Москвы автобус влетел в такси, есть пострадавшие
Прокуратура: на юго-востоке Москвы частный автобус столкнутся с такси
12 января 2025, 09:53

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

На юго-востоке Москвы частный автобус столкнутся с такси. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла на улице Капотня. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси.

В результате ДТП были госпитализированы водитель такси и двое его пассажиров – женщина с 12-летним ребёнком.

Частный автобус следовал без пассажиров в салоне.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств случившейся аварии.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen с людьми в салоне упал в Москву-реку на Лужнецкой набережной.

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NCB News: в Лос-Анджелесе число жертв от пожаров возросло до 16 человек
12 января 2025, 06:38

Фото: iStock/Toa55

В Калифорнии число жертв от пожаров в округе Лос-Анджелес возросло до 16 человек. Этим поделились в NCB News.
«Число погибших от нескольких пожаров в округе Лос-Анджелес возросло до 16», — рассказали ​на телеканале со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.

Напомним, что ранее ​сообщалось ​о 13 погибших из-за пожаров. ​Возгорания лесов начались 7 января и начали быстро распространяться из-за засушливой погоды и сильного ветра. Пламя уничтожило свыше 10 тысяч строений в округе. ​

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#пожары
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#лесные пожары
#происшествие
#погибший
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К Тайваню приблизились восемь самолетов и шесть кораблей армии Китая
12 января 2025, 06:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

ВС Тайваня зафиксировали приближение восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом рассказали в военном ведомстве острова.
«Восемь самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня», — рассказало ведомство на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что семь самолетов КНР пересекли среднюю линию с северного и юго-западного направления. Техника вошла в зону действия ПВО Тайваня. В ведомстве уточнили, что следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.

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#китай
#техника
#пво
#самолёты
#корабль
#граница
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В здании бассейна одной из школ Владивостока обрушился потолок
12 января 2025, 06:04

Фото: iStock/Cn0ra

В здании бассейна одной из школ Владивостока обрушился потолок и элементы фасада. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«Утром 12 января 2025 года в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году, произошло разрушение потолка и элементов фасада», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушение потолка случилось в школе 72. Сейчас территорию оцепили сотрудники охраны. На место выехал прокурор Советского района города Максим Муравьев для организации работы правоохранительных органов и специальных служб.

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#происшествия
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#школа
#бассейн
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Повар из Москвы обвинен в подготовке к участию в террористической организации
12 января 2025, 05:12

Фото: iStock/Rawf8

Повара из московского ресторана обвинили в подготовке к участию в террористической организации. Об этом пишет РИА Новости.
«Работавший поваром в московском ресторане обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической», — пишут в издании.

Отмечается, что подозреваемый задержан и отправлен в СИЗО до 8 марта. В материалах дела указывается, что повару из иностранного государства продлен арест, так как на свободе он может скрыться, продолжить работу в террористической организации или фальсифицировать доказательства против себя. Уголовное дело в отношении подозреваемого было заведено в апреле 2024 года. Срок предварительного следствия увеличили до марта.

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#арест
#уголовное сизо
#терроризм
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