Bloomberg выдвинуло новую причину разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе

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Оборванный провод на одной из линий электропередач мог стать причиной масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Такую версию выдвинуло агентство Bloomberg, ссылаясь на ответственную за это коммунальную службу Edison International.
Отмечается, что специалисты обнаружили упавший провод около одной из опор ЛЭП в северной части округа. В настоящее время служба не может сказать точно, в какой момент произошёл обрыв – до или уже во время пожаров. В связи с этим будет проведена проверка.
Лесные пожары начали стремительно распространяться в Лос-Анджелесе 7 января. По словам метеорологов, сильные очаги возгорания возникли и быстро распространились на тысячи гектаров из-за сухой и очень ветреной погоды.
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Анастасия Чинкова