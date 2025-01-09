«Малибу уже не существует»: россиянин рассказал о страшных пожарах в Лос-Анджелесе

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Прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью выгорел из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших штат Калифорния. Об этом рассказал россиянин Егор Ушков, проживающий в Голливуде.
Он рассказал в беседе с Газетой.ru, что в городе сейчас очень страшно, повсюду видны очаги возгорания. В месте, где проживает россиянин, несколько часов назад загорелись знаменитые Голливудские холмы, на которых размещена вывеска с названием района. Рядом с этими буквами также был виден огонь.
Ушков подчеркнул, что участие в тушении вертолётов не помогает ликвидировать очаг возгорания. Наиболее сильные пожары наблюдаются в районах Санта-Моники и Малибу. Последнего, по его словам, «уже не существует».
Также россиянин рассказал о состоянии местных жителей. Они находятся в страхе, стараются не выходить из дома и носят маски, поскольку уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в несколько раз.
По словам мужчины, сотрудники пожарных служб не могут справиться с огнём из-за сильных порывов ветра, разгоняющего огонь. Скорость достигает 156 км/ч.
Тем временем в отношении действующих окружных властей и руководства штата раздается очень много критики за некомпетентность, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В комментарии для RT эксперт подчеркнул, что самым знаковым событием стал скандал вокруг отправки пожарного оборудования на Украину.
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Ушков подчеркнул, что участие в тушении вертолётов не помогает ликвидировать очаг возгорания. Наиболее сильные пожары наблюдаются в районах Санта-Моники и Малибу. Последнего, по его словам, «уже не существует».
Также россиянин рассказал о состоянии местных жителей. Они находятся в страхе, стараются не выходить из дома и носят маски, поскольку уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в несколько раз.
По словам мужчины, сотрудники пожарных служб не могут справиться с огнём из-за сильных порывов ветра, разгоняющего огонь. Скорость достигает 156 км/ч.
Тем временем в отношении действующих окружных властей и руководства штата раздается очень много критики за некомпетентность, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В комментарии для RT эксперт подчеркнул, что самым знаковым событием стал скандал вокруг отправки пожарного оборудования на Украину.
«Плюс некомпетентность руководства Лос-Анджелеса, в том числе той же пожарной службы, которую возглавляет барышня — представительница секс-меньшинств, то есть понятно, что ее назначили не за таланты, не за способности, а по гендерной квоте», — отметил он.
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Анастасия Чинкова