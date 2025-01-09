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«Малибу уже не существует»: россиянин рассказал о страшных пожарах в Лос-Анджелесе

Живущий в Голливуде россиянин Ушков заявил, что Малибу практически сгорел
Фото: iStock/KirsanovV

Фото: iStock/KirsanovV

Прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью выгорел из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших штат Калифорния. Об этом рассказал россиянин Егор Ушков, проживающий в Голливуде.
Он рассказал в беседе с Газетой.ru, что в городе сейчас очень страшно, повсюду видны очаги возгорания. В месте, где проживает россиянин, несколько часов назад загорелись знаменитые Голливудские холмы, на которых размещена вывеска с названием района. Рядом с этими буквами также был виден огонь.

Ушков подчеркнул, что участие в тушении вертолётов не помогает ликвидировать очаг возгорания. Наиболее сильные пожары наблюдаются в районах Санта-Моники и Малибу. Последнего, по его словам, «уже не существует».



Также россиянин рассказал о состоянии местных жителей. Они находятся в страхе, стараются не выходить из дома и носят маски, поскольку уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в несколько раз.

По словам мужчины, сотрудники пожарных служб не могут справиться с огнём из-за сильных порывов ветра, разгоняющего огонь. Скорость достигает 156 км/ч.

Тем временем в отношении действующих окружных властей и руководства штата раздается очень много критики за некомпетентность, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В комментарии для RT эксперт подчеркнул, что самым знаковым событием стал скандал вокруг отправки пожарного оборудования на Украину.

«Плюс некомпетентность руководства Лос-Анджелеса, в том числе той же пожарной службы, которую возглавляет барышня — представительница секс-меньшинств, то есть понятно, что ее назначили не за таланты, не за способности, а по гендерной квоте», — отметил он.

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Не менее 80 человек отравились продукцией пекарни в Перми
09 января 2025, 20:11

Фото: iStock/Doucefleur

Число отравившихся клиентов пекарни в Перми, по последним данным, составляет не менее 80 человек. Точное число уточняется, сообщил осведомлённый источник в беседе с РИА Новости.
Ранее управление Следственного комитета России по Пермскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг, которые привели к массовым отравлениям клиентов пекарни. По данным Роспотребнадзора, речь идёт о точках продажи выпечки «Хлебница». Все пострадавшие попали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно сообщается о выявлении у них возбудителя сальмонеллеза.

В настоящее время следователи проводят проверку, опрашивают персонал и пострадавших.

Отмечается, что в Перми представлены более 30 магазинов-пекарен «Хлебницы», многие из которых находятся в центре города.

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Пассажир рейса Нижнекамск – Москва заявил о двух бомбах в ручной клади
09 января 2025, 19:59

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Пассажир рейса Нижнекамск – Москва во время полёта заявил, что у него два взрывных устройства в ручной клади. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что рейс DP-6846 приземлился около часа назад в столичном аэропорту Шереметьево. На месте работают кинологи и другие спецслужбы.

Также по неподтверждённым данным, этот мужчина напал на одну из пассажирок и нанёс ей ножевое ранение. По сообщениям ряда Telegram-каналов её состояние уточняется.

По данным канала «112», проверка салона самолёта и всего багажа не выявила взрывных устройств.

Мужчину, устроившего дебош в самолете, уже задержали сотрудники полиции.

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#проверка
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Mirror: Лежащий на земле мужчина изнасиловал пытавшуюся ему помочь женщину
09 января 2025, 19:54

Фото: istockphoto/Valeriia Mitriakova

В Великобритании женщина-водтель подверглась сексуальному насилию. Это произошло в тот момент, когда она остановила машину и вышла, чтобы помочь лежащему на земле мужчине.
Это произошло в канун Нового года, 30 декабря, на шоссе A47 возле деревни Брандалл в графстве Норфолк, сообщает газета Mirror. В полиции рассказали, что женщина заметила лежащего на проезжей части мужчину. Вместо того, чтобы просто проехать мимо, сердобольная дама припарковалась на обочине, вышла из машины и пошла к лежащему, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке.

Оказалось, что всё в порядке, даже немного слишком. Когда женщина подошла к незнакомцу, тот вдруг быстро вскочил, напал на неё, изнасиловал, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

В настоящее время полицейские пытаются разыскать возможных свидетелей происшествия. Кроме того, они изучают записи со всех камер наблюдения в том районе. Правоохранители также предупреждают всех автовладельцев, путешествующих в одиночку, о необходимости соблюдения дополнительных мер предосторожности.

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#происшествия
#машины
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El Mundo: Испанская туристка погибла при попытке искупать слона в Таиланде
09 января 2025, 19:32

Фото: istockphoto/Anna_Om

В Таиланде туристка из Испании посетила центр содержания диких слонов и решила там искупать одного из животных. Видимо, сделала это как-то неловко, потому что купание закончилось её гибелью.
Инцидент произошёл в пятницу 3 января на тайском острове Яо Яй, сообщает испанская газета El Mundo. Во время купания слон сильно толкнул 22-летнюю Бланку Оджангурен. Девушка отлетела в сторону и упала. Туристку экстренно доставили в медицинское учреждение, но спасти её не удалось.

В публикации отмечается, что в момент купания на территории центра Koh Yao Elephant Care, куда ежедневно приходят десятки посетителей, находились 18 человек: восемь сотрудников и десять туристов. Всех их эвакуировали, а сам центр после трагедии решено было закрыть.

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Хинштейн сообщил о пожаре на птицефабрике в Курской области
Хинштейн: птицефабрика «Куриное царство» горит в под Курском, есть пострадавший
09 января 2025, 18:32

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Курской области горят корпуса птицефабрики АО «Куриное царство». Об этом сообщал врио главы региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Отмечается, что птицефабрика располагается в Горшеченском районе области. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Им оказался 40-летний сотрудник предприятия, который получил ожоги рук. Его экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу.

Врио губернатора обметил, что пожарные успешно справляются с огнём. Они оперативно эвакуировали сотрудников и уже предотвратили возгорания большей части зданий предприятия.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправной электропроводки. Версия о причастности к возгоранию беспилотника ВСУ пока не подтверждается.

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#курская область
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#предприятия
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В Иркутской области ребёнок насмерть разбился на снегоходе
09 января 2025, 18:08

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Двое детей, брат и сестра, катались на снегоходе в Заларском районе Иркутской области и перевернулись. В результате от полученных травм 11-летний мальчик погиб на месте.
О трагедии сообщил глава региона Игорь Кобзев. В своём телеграм-канале он уточнил, что несчастный случай произошёл неподалёку от детского летнего лагеря «Орлёнок» в девяти километрах от посёлка Залар. 13-летняя девочка получила тяжёлые травмы. По словам губернатора, сейчас она находится в реанимации Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске под наблюдением медиков. Врачи оценивают состояние пациентки как стабильно тяжёлое.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). Региональная прокуратура со своей стороны также начала проверку.

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В Калифорнии дотла сгорел дом Хантера Байдена из-за разрушительных пожаров
Daily Mail: в Калифорнии из-за пожаров полностью выгорел дом Хантера Байдена
09 января 2025, 18:06

Фото: iStock/ankarb

Арендованный дом сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, в Малибу полностью выгорел из-за разрушительных пожаров, охвативших штат Калифорния. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Отмечается, что дом, который арендовал сын главы государства, разрушен до основания в результате пожара. Он располагался в престижном районе Пасифик-Палисейдс, имел три спальни и окна с видом на Тихий океан.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в результате разрушительных пожаров сгорел бывший дом актёра Леонардо Ди Каприо, который он продал в 2021 году, а также дома известных голливудских актёров Энтони Хопкинса, Анны Фэрис, Адама Броди. Также из-за опасных условий свой дом в этом районе был вынужден покинуть актёр Бен Аффлек.

В округе Лос-Анджелес объявлена обязательная эвакуация, которая коснулась десятков тысяч жителей. Глава окружной пожарной службы признал, что имеющихся ресурсов хватает только на борьбу с одним-двумя крупными очагами пожаров. Однако из-за сильного ветра огонь стремительно распространяется.

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В морге Днепропетровска обворовывали погибших бойцов ВСУ
09 января 2025, 17:15

Фото: iStock/tiero

Украинская преступная группа украла со счетов погибших бойцов ВСУ, тела которых находятся в морге в Днепропетровске, более 1,5 млн гривен (порядка четырёх млн рублей). Об этом сообщает MK.RU.
Отмечается, что фигурантами дела являются организатор и четыре участника преступной группировки. По предварительной версии, они использовали телефоны и сим-карты погибших военных, чтобы успеть снять денежные средства до того, как родственникам сообщат о смерти. По такой схеме они снимали наличные, оформляли кредиты и осуществляли переводы средств на собственные счета. Они успели украсть средства как минимум 20 бойцов.

Левобережная окружная прокуратура Днепропетровска подготовила обвинение в адрес пяти человек по статьям о краже, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

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Один человек пострадал в массовом ДТП на северо-западе Москвы
09 января 2025, 16:41

Фото: iStock/Bilanol

На северо-западе Москвы в этот четверг, 9 января, в массовом ДТП с Volvo, Skoda и Volkswagen пострадал один человек. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник. Получившую травмы женщину, как отмечается, деблокировали спасатели, а после передали бригаде скорой помощи.
«В районе д. 69 на ул. Свободы произошло столкновение автомобилей Volvo, Skoda и Volkswagen. В результате аварии в одной из машин была заблокирована женщина, пострадавшую деблокировали и передали медикам», — приводят в агентстве слова собеседника.
В то же время стало известно, что водителю трамвая из Кемерово, по вине которой 70-летняя пенсионерка лишилась ноги, грозит до 2 лет колонии. Как сообщает «Сiбдепо», дело в отношении виновницы резонансного ДТП уже передали в суд.
«70-летняя пострадавшая была госпитализирована в медучреждение, где ей были диагностированы множественные травмы и переломы костей нижних конечностей, травматическая ампутация левой голени», — отмечает издание.
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