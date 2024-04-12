Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 сантиметров

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Уровень воды в селе Каминском Куртамышского округа Курганской области за ночь достиг 743 сантиметров, прибавив 140 см. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Вадим Шумков.
«Уровень воды в Каминском Куртамышского округа продолжает расти. Сейчас он составляет 743 см. Прирост за ночь +140 см. В селе проводится эвакуация», — сообщил глава региона.Он добавил, что в Звериноголовском и Целинном округах Курганской области уровень воды снижается, а в Притобольном округе и Кургане поднимается. Как утверждает Шумков, сброс с Каратомарского водохранилища уже составляет 350 м/сек. Кроме того, губернатор выразил надежду на ширину разлива поймы и на то, что ее почва по пути до Кургана впитает как можно больше воды.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области, согласно прогнозу, пик паводка в Кургане произойдет 14-15 апреля. Сейчас подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. 8 апреля в Курганской области был объявлен режим ЧС.
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