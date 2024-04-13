За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков за прошедшие сутки в Оренбурге. Об этом рассказал журналистам глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса.
Уточняется, что на сегодняшний день все в городе подтоплены три тысячи домов и восемь тысяч приусадебных участков. Как сообщает Сиса, из-за перелива улиц Донгузская и Уральская автомобили ГИБДД и оперативных служб направлены для эвакуации людей.
Ранее сообщалось, что ущерб бизнесу в Оренбургской области в результате весеннего паводка оценивается в десятки миллиардов рублей. В настоящее время властями подготовлен проект поддержки бизнеса.
Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.
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Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Ранее сообщалось, что ущерб бизнесу в Оренбургской области в результате весеннего паводка оценивается в десятки миллиардов рублей. В настоящее время властями подготовлен проект поддержки бизнеса.
Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.
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Екатерина Коршунова