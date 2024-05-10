«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки советских памятников за рубежом

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«Роскосмос» показала спутниковые снимки советских памятников, которые были установлены по всему миры после Великой Отечественной войны, кадры опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.
«79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, унёсшая жизни миллионов людей — мы чтим память тех, кто подарил нам мирную жизнь», — пишет пресс-служба «Роскосмоса» к празднику 9 мая.
На фотографиях виден памятник советскому солдату-освободителю «Алеша», воздвигнутый в болгарском Пловдиве, площадь победы в Минске, памятник воину-освободителю в столице Германии Берлине, монумент в честь советских героев в Будапеште, а также парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Казахстане.
После окончания этой тяжёлой, кровопролитной войны, в которой одержала победу российская армия, во многих странах от Европы до Азии воздвигли тысячи памятников в честь советских героев-освободителей, уточнили в «Роскосмосе».
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