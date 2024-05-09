Участника ВОВ Анатолия Олейниченко поздравил с 9 мая глава Одинцовского округа

В городском округе Химки глава Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Петровну Юркину. Сейчас ей 88 лет. Во время Великой Отечественной Войны Галина Петровна встретила блокаду вместе с матерью, сохранив в памяти дни голода, эвакуации и переезды.