Участника ВОВ Анатолия Олейниченко поздравил с 9 мая глава Одинцовского округа

Фото: пресс-служба администрации г. о. Одинцово
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Анатолия Олейниченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Во время Великой Отечественной войны Анатолий Кириллович Олейниченко воевал в составе отдельной роты связи тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Он был воздушным стрелком дальней авиации.
Ветеран награжден многочисленными медалями, среди которых: «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, «30 лет Советской Армии и Флота», «За боевые заслуги», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (за воинскую доблесть), медаль в честь 20-летия Победы в ВОВ, а также Орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени.
Андрею Иванову показали макет книги о жизненном пути Анатолия Кирилловича, которую подготовили его родные.
Глава Одинцовского округа передал ветерану поздравления от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, а также вручил подарки.
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Ветеран награжден многочисленными медалями, среди которых: «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, «30 лет Советской Армии и Флота», «За боевые заслуги», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (за воинскую доблесть), медаль в честь 20-летия Победы в ВОВ, а также Орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени.
«Мы чествуем наших героев, уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны», — сказал глава Одинцовского округа.Он отметил, что Анатолий Кириллович всю свою жизнь посвятил военной службе. Ветеран внёс большой вклад в создание «щита», который теперь защищает нашу страну.
Андрею Иванову показали макет книги о жизненном пути Анатолия Кирилловича, которую подготовили его родные.
«Жить в одно время с такими людьми, иметь возможность пообщаться с ними — огромная радость», — добавил он.
Глава Одинцовского округа передал ветерану поздравления от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, а также вручил подарки.
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Дарья Осипова