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«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником

Мединский: для Европы 9 мая не праздник, так как там правят потомки нацистов
08 мая 2024, 22:33
Фото: РИА Новости/Софья Сандурская

Фото: РИА Новости/Софья Сандурская

Почти вся континентальная Европа напала в 1941 году на СССР, а теперь там правят потомки выживших нацистов и предателей. Именно поэтому для них 9 мая не является праздником. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в статье для портала «История.рф».
«История свидетельствует: в 1941-м на СССР напали не только "немецко-фашистские захватчики". Но и почти вся континентальная Европа. За исключением, пожалуй, братьев – сербов и греков», — напомнил Мединский.

Он напомнил, что против СССР сражались армии Германии, Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, а также испанская дивизия, французский легион, армейские части из Словакии и Хорватии и другие. Также Мединский добавил, что Брестскую крепость вместе с немцами штурмовали австрийцы, а Одессу и Севастополь – румыны. Последние при поддержке итальянцев и венгров наступали на Сталинград и Кавказ.



«Самонадеянные идиоты», — констатировал Мединский.

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Журналист Сафронов назвал истинную задачу США на Украине
Журналист Сафронов: Задача США на Украине – ослабить Россию
08 мая 2024, 22:41

Фото: iStock/ValleraTo

Журналист-международник Рустем Сафронов высказал мнение о том, что настоящей целью США на Украине является накаление обстановки в стране для ослабления России.
«Задача Штатов — как можно дольше продолжать этот конфликт и ослаблять Россию. Всерьёз о поражении России на Западе думать не могут. Они понимают, что для России это вопрос экзистенциальный, вопрос выживания», — отметил в беседе с Pravda.Ru Сафронов.

При этом появилась информация о том, что страны НАТО во главе с США приняли решение об отказе от идеи вводить войска на Украину. Экс-сенатор, лидер российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал это сообщение, отметив, что если это правда, то этот является лицемерием со стороны Запада.

«НАТО приняло решение немножко остудить свои головы. Я думаю, это связано с заявлением Министерства обороны, которое начало учения нестратегических ядерных сил. Но ситуация не станет слабее, она будет усиливаться. Количество оружия будет увеличиваться, наёмников будут давать. Но это до поры до времени. Это сжатие пружины со стороны НАТО, которое закончится», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клинцевич.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность.

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#украина
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Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России
Эрдоган: инициативы по Украине без участия РФ имеют мало шансов на успех
08 мая 2024, 22:15

Фото: сайт Кремля

Односторонние мирные инициативы по Украине без участия РФ будут малоуспешными. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера, передаёт РИА Новости.
«В украинско-российской войне не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира, подчеркнул необходимость возможности, позволяющей обеим сторонам достойный выход и мир. Односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех», — заявил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что швейцарская конференция по Украине явно не нацелена на результат. По его словам, без участия России нельзя говорить о серьёзных ожиданиях.

Ранее правительство Швейцарии сообщило, что на конференцию были приглашены 160 делегаций. Россия в их число не входит.

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Мигрантов из Узбекистана предупредили об изменениях въезда в Казахстан из-за России
МИД Узбекистана предупредил граждан о новых условиях въезда в Казахстан из-за РФ
08 мая 2024, 21:41

Фото: iStock/rarrarorro

Гражданам Узбекистана, которые планируют поехать в Казахстан, необходимо убедиться в том, что они не имеют препятствий для въезда не только в республику, но и в Россию. Об этом говорится в сообщении узбекского МИД.
«В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае выявления казахстанскими властями у гражданина Узбекистана каких-либо нарушений во время пребывания в России, в том числе неоплаченного штрафа, его могут не впустить в страну или не выпустить из неё.

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#рф
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«Генерал Армагеддон вернулся?»: Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Москву
Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию
08 мая 2024, 21:21

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Генерал Сергей Суровикин находится в Африке, а видео, на котором он якобы вылетает в Москву, снято ещё полгода назад. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник из окружения Суровикина.
«Он в Африке», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что видео, распространяемое в различных Telegram-каналах, было снято ещё полгода назад.

Ранее военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видео с генералом Суровикиным в самолете. Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове и говорит: «С Богом!». Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», кадры всплыли в сети на фоне слухов об ожидаемом возвращении военачальника на «какие-то ответственные должности».

О возможном возвращении Суровикина из Африки начали писать в Telegram-каналах еще на прошлой неделе. Сообщалось о начале подготовке к восстановлению генерала в должности.

Напомним, экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина освободили от должности в августе 2023.

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Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД
08 мая 2024, 20:49

Фото: Совет Федерации

Москва ответит на последние шаги Лондона в отношении России жестко и обдуманно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале ведомства.
Она отметила, что Британия не предоставила достаточных фактов, подтверждающих причастность России к пожару на складах.

«Мы неоднократно предупреждали Лондон о том, что любые враждебные действия будут иметь соответствующий ответ. Наша реакция будет жесткой и обдуманной», — сказала Захарова в своем заявлении.
Она добавила, что Великобритания решила использовать «прямую ложь» для обоснования намеченных 8 мая антироссийских мер, включая высылку атташе по вопросам обороны из российского посольства в Лондоне и лишение дипломатического статуса некоторых российских недвижимых объектов под предлогом «российского следа» в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы.

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#тц
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#захарова
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Эксперт Меркурис рассказал об унижении Запада Россией после громких заявлений
08 мая 2024, 19:30

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Россия жёстко поставила на место западные государства после их громких заявлений о возможной отправке военных контингентов на Украину. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он указал, что стало совершенно очевидным то, что западные страны пошли на крупное отступление в течение вчерашнего дня. Эксперт также предположил, что политики этих стран испытали чувство сильного унижения. Дело в том, считает Меркурис, что Москва ответила на заявления о возможной отправке войск НАТО и ЕС на Украину значительно более жёстко и решительно, чем рассчитывали западные союзники Киева.

Речь идёт о ядерных учениях, пояснил эксперт. Анонсом об их проведении Россия не только унизила Запад, восстановила и обозначила свои красные линии, но и дала понять, что готова добиваться их соблюдения.

Накануне, 7 мая, министерство обороны РФ и Генеральный штаб по поручению президента страны начали подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. В МИД РФ подчеркнули, что данные манёвры следует рассматривать в контексте недавних заявлений некоторых западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

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#нато
#запад
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В Кремле начался юбилейный саммит ЕАЭС
08 мая 2024, 18:59

Фото: сайт Кремля

Саммит ЕАЭС, посвященный 10-летию Договора о Евразийском экономическом союзе, стартовал в Кремле в узком формате, передает РИА Новости.
Первым гостем, явившимся в Кремль, стал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл с крупными букетами красных роз. За ним последовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Казахстана и Киргизии.

Этот саммит особенно важен, так как он отмечает десятилетие с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Председательство в ЕАЭС с начала текущего года перешло от России к Армении, поэтому Пашинян председательствует на сегодняшнем заседании.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был основан 1 января 2015 года и является международным интеграционным экономическим объединением. Участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз представляет собой одно из крупнейших экономических объединений, где обеспечено свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

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#александр лукашенко
#запад
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Стало известно, о чем Орбан поговорил по телефону с Зеленским
Орбан и Зеленский обсудили по телефону урегулирование украинского конфликта
08 мая 2024, 18:59

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное урегулирование конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Виктор Орбан сегодня провели телефонный разговор. Отмечается, что в ходе разговора были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений, также премьер-министр подтвердил готовность Венгрии «внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к миру». Они договорились продолжить двусторонние консультации.

Ранее Орбан отметил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года. Это произойдёт в том случае, если на выборах в Европарламент в июне и на президентских выборах в США в ноябре одержат победу кандидаты, выступающие за мир. Он также заявил о необходимости остановить сторонников продолжения военных действий. Орбан посетовал, что вместо того, чтобы в Брюсселе с самого начала показать, что это не наша война, всё больше стран отправляют на Украину оружие и деньги.

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#консультации
#министр
#владимир зеленский
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Таможня Литвы конфисковала два пикапа Tesla из-за антироссийских санкций
08 мая 2024, 18:52

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

В Литве задержали, а впоследствии конфисковали два автомобиля Tesla Cybertruck, направлявшиеся в Белоруссию. Таможенники прибалтийского государства посчитали, что конечным покупателем может быть гражданин или компания из России.
Как сообщает портал Delfi, сотрудники литовской таможни перехватили два редких и дорогих автомобиля во вторник, 7 мая, на посту Шальчининкай, не разрешив вывезти их из страны. Они заподозрили, что пикапы Tesla предназначались для России, хотя было заявлено, что их везут в Белоруссию. Стоимость каждого автомобиля составляет не менее 200 тысяч долларов.

Криминальная служба таможни начала расследование по факту контрабанды и нарушения санкционного режима. Обе машины конфискованы. Водителей после допроса отпустили.

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