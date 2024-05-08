«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником

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Почти вся континентальная Европа напала в 1941 году на СССР, а теперь там правят потомки выживших нацистов и предателей. Именно поэтому для них 9 мая не является праздником. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в статье для портала «История.рф».
«История свидетельствует: в 1941-м на СССР напали не только "немецко-фашистские захватчики". Но и почти вся континентальная Европа. За исключением, пожалуй, братьев – сербов и греков», — напомнил Мединский.
Он напомнил, что против СССР сражались армии Германии, Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, а также испанская дивизия, французский легион, армейские части из Словакии и Хорватии и другие. Также Мединский добавил, что Брестскую крепость вместе с немцами штурмовали австрийцы, а Одессу и Севастополь – румыны. Последние при поддержке итальянцев и венгров наступали на Сталинград и Кавказ.
«Самонадеянные идиоты», — констатировал Мединский.
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