Синоптик назвал подходящую дату на зимних выходных для катания на лыжах

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Температура на улицах Москвы и области почти плюсовая, что совершенно не ассоциируется с зимними новогодними праздниками. Что нас ждет дальше?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что 27 и 28 декабря возможны плюсовые температуры — до 2-3 градусов.
По его словам, самым подходящим днем для лыжных прогулок будет 2 января.
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«С 31 декабря уже пойдёт небольшое понижение температуры. В новогоднюю ночь ожидается -1, -3 градуса и легкий снежок. А с первого января пойдет уверенный минус», — сообщил синоптик.
По его словам, самым подходящим днем для лыжных прогулок будет 2 января.
«Будет снежок, до -5, -7 градусов. Еще будет сильнейшая гололедица в первые дни нового года, поэтому я призываю надевать подходящую обувь, чтобы потом не ходить в гипсе», — поделился собеседник.
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Анастасия Бондарева