Идиллическая ночь: синоптик предсказал погоду на Новый год в столичном регионе

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Слабые морозы вернутся в новогоднюю ночь в Москву и Подмосковье, будет идти снег. Об этом сообщил «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Новогодняя ночь кажется вполне новогодней, потому что морозы вернутся, несильные, слабые, порядка 3-5 градусов ниже нуля, и будет, ожидается, небольшой снежок. Так что надеемся на идиллическую погоду на Новый год, в новогоднюю ночь», — рассказал Шувалов.Что же касается предстоящих выходных, то в столичном регионе ожидаются погодные качели: ещё в субботу будет тепло, а уже в воскресенье столбики термометров опустятся до -4-6 градусов, на дорогах образуется гололёд.
На следующей неделе погода не принесёт «ни солнца, ни морозов».
«Опять ноль, минус два, ноль, плюс два — и так всю неделю, практически до Нового года», — отметил эксперт.Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные, 21 и 22 декабря, в Москве не ожидается значительных осадков, температура будет держаться в районе нулевой отметки.
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Анастасия Ларина