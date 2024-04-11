«Роскосмос» признал удачным первый пуск «Ангары» с космодрома Восточный

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Испытательная полезная нагрузка была успешно доставлена на орбиту разгонным блоком «Орион», завершив основную задачу первого запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не было запланировано. Впоследствии разгонный блок "Орион" с нагрузкой будет перемещен на орбиту хранения, чтобы не нарушать работу действующих космических аппаратов, функционирующих на геостационарной орбите», — говорится в заявлении.Пуски ракеты «Ангара-А5» с Восточного 9 и 10 апреля были отменены из-за технических проблем, таких как сбой системы наддува бака окислителя центрального блока и сбой системы контроля запуска двигателя. Запуск состоялся лишь со третьей попытки 11 апреля. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал отмену запусков по техническим причинам «обычным явлением».
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