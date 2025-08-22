Дава поделился, как рождение дочери повлияло на его жизнь

22 августа 2025, 21:31

Дава признался, что стал более осознанным после появления первенца

Дава (Фото: Instagram* / @dava_m)

Дава откровенно рассказал, как его жизнь изменилась после рождения дочери, которую ему подарила певица Мари Краймбрери.





По словам артиста, он ощутил внутренние перемены и начал внимательнее подходить к работе. Он также поддержал мнение актёра Александра Петрова, ранее говорившего о том, что после рождения ребёнка стал гораздо тщательнее относиться к выбору ролей, чтобы не стыдиться их перед сыном.





«Я сам внутренне вырос, стал более опытным, внимательнее отношусь к проектам, которые реализую. Стараюсь правильно распределять нагрузку. Мы должны нести ответственность за то, что транслируем обществу. Очень хочется, чтобы каждый понимал это — тогда в мире было бы меньше грязи и неприятных моментов», — поделился артист с порталом «Страсти».