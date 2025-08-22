Дава поделился, как рождение дочери повлияло на его жизнь
Дава признался, что стал более осознанным после появления первенца
Дава откровенно рассказал, как его жизнь изменилась после рождения дочери, которую ему подарила певица Мари Краймбрери.
По словам артиста, он ощутил внутренние перемены и начал внимательнее подходить к работе. Он также поддержал мнение актёра Александра Петрова, ранее говорившего о том, что после рождения ребёнка стал гораздо тщательнее относиться к выбору ролей, чтобы не стыдиться их перед сыном.
«Я сам внутренне вырос, стал более опытным, внимательнее отношусь к проектам, которые реализую. Стараюсь правильно распределять нагрузку. Мы должны нести ответственность за то, что транслируем обществу. Очень хочется, чтобы каждый понимал это — тогда в мире было бы меньше грязи и неприятных моментов», — поделился артист с порталом «Страсти».Напомним, что Дава и Мари Краймбрери стали родителями 19 мая. Пара вместе уже несколько лет.