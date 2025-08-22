Ваня Дмитриенко рассказал о первом сексуальном опыте и проверил совместимость с Пересильд

22 августа 2025, 21:43

Дмитриенко рассказал об интимном опыте и проверил совместимость с Пересильд

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Во время участия в шоу «Натальная карта» Ваня Дмитриенко поделился подробностями своего первого интимного опыта, а также проверил астрологическую совместимость с актрисой Анной Пересильд.





Артист признался, что нередко преувеличивал свой опыт в сексуальной сфере.





«Было такое, что приумножал свои достижения в сексе, конечно, да, при пацанах. Ну, когда у меня так получилось, в общем, когда у меня был впервые этот опыт, я девушке наговорил, что у меня там вообще просто, что я очень опытный в этом плане. А не было у меня, само собой, до этого ничего», — рассказал Ваня.

«Вань, я тебе скажу так: всё понятно, почти сотка. Это хорошие взаимоотношения, вообще топовые, как между мужчиной и женщиной — класс. Если вы не вместе, рекомендую быть вместе», — озвучила результат астролог Олеся Иванченко.