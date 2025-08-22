«Выглядел обречённым»: Мать Евгения Пригожина сделала шокирующее признание

22 августа 2025, 21:16

Мать Евгения Пригожина сделала заявление о последней встрече с сыном

Евгений Пригожин (Фото: РИА Новости/Елена Копылова)

Мать Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер», Виолетта Пригожина, в интервью «Фонтанке» сообщила, что последняя встреча с сыном состоялась 15 августа 2023 года. По её словам, в тот день он выглядел обречённым.