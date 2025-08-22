«Выглядел обречённым»: Мать Евгения Пригожина сделала шокирующее признание
Мать Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер», Виолетта Пригожина, в интервью «Фонтанке» сообщила, что последняя встреча с сыном состоялась 15 августа 2023 года. По её словам, в тот день он выглядел обречённым.
В ходе беседы они подробно обсуждали детали специальной военной операции на Украине. Как отметила Пригожина, её сын не соглашался с её мнением и вступал в споры, поскольку, по её выражению, «рядом с ним не было мудреца».
События 23 июня она охарактеризовала как «спонтанные действия», целью которых, по её утверждению, не был захват власти. Виолетта Пригожина также добавила, что после произошедшего общаться с сыном ей было сложно.
Относительно инцидента с самолётом Пригожина она сообщила, что расследование продолжается. Комментируя версии о его возможном исчезновении, его мать отметила, что хотела бы в это верить, однако указала, что проведённая ДНК-экспертиза подтвердила гибель её сына.
Читайте также: