«Роскосмос» синхронизировал с NASA сроки завершения работы МКС

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Госкорпорация «Роскосмос» договорилась с NASA о предполагаемых сроках окончания работы Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».
Отмечается, что «Роскосмос» синхронизировал с американскими коллегами предполагаемые сроки завершения работы МКС, чтобы избежать перерывов в пилотируемой программе.
Борисов подчеркнул, что Россия запустит пилотируемые полеты на новую Российскую орбитальную станцию (РОС) в то же время, когда выйдет из проекта МКС.
Также глава «Роскосмоса» озвучил порядок вывода РОС на орбиту. В 2027 году будет выведен первый модуль, затем научно-экспериментальный, шлюзовый, стыковочный, а в самом конце базовый. Завершение формирования станции намечено на рубеж 2032-2033 годов. При этом первые пилотируемые полёты начнутся уже в 2028 году.
В апреле прошлого года государства-участницы МКС поддержали продление эксплуатации МКС после 2024 года. Российская сторона пообещала, что поддержит продление использования станции до 2028 года.
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Борисов подчеркнул, что Россия запустит пилотируемые полеты на новую Российскую орбитальную станцию (РОС) в то же время, когда выйдет из проекта МКС.
Также глава «Роскосмоса» озвучил порядок вывода РОС на орбиту. В 2027 году будет выведен первый модуль, затем научно-экспериментальный, шлюзовый, стыковочный, а в самом конце базовый. Завершение формирования станции намечено на рубеж 2032-2033 годов. При этом первые пилотируемые полёты начнутся уже в 2028 году.
В апреле прошлого года государства-участницы МКС поддержали продление эксплуатации МКС после 2024 года. Российская сторона пообещала, что поддержит продление использования станции до 2028 года.
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Анастасия Чинкова