«Роскосмос» синхронизировал с NASA сроки завершения работы МКС

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Госкорпорация «Роскосмос» договорилась с NASA о предполагаемых сроках окончания работы Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».