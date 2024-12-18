NASA: миссия по возврату экипажа Starliner на Землю стартует в марте 2025 года

Фото: iStock/Михаил Руденко
Космический корабль Crew-10 отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2025 года и заберет экипаж Starliner, который застрял на станции. О планировании полета Crew-10 на март будущего года сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«SpaceX Crew-10 с экипажем теперь отправится на МКС не ранее конца марта 2025 года», — сообщает NASA.В подготовке к миссии участвуют астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси и российский космонавт Кирилл Песков.
По информации НАСА, экипаж Starliner (Барри Уилмор и Сунита Уильямс) вернется на Землю только после прибытия Crew-10 на МКС.
Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с NASA, был запущен в первый пилотируемый полет с участием астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс 5 июня. Они должны были вернуться через неделю после начала испытательной миссии. Однако из-за неполадок на станции было решено отправить Starliner на Землю без экипажа, и астронавты все это время оставались на МКС.
Читайте также:
Трамп официально набрал на выборах нужное для победы число голосов выборщиков
Генассамблея ООН приняла резолюцию России против нацизма
Политолог Коньков: страны Европы пытаются переложить друг на друга помощь Киеву
Мария Моисеева