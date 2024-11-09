Космонавт Федяев рассказал о «заразном» сне, который многим снится на орбите

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Космонавтам на орбите часто снится, что они встречают на Земле своих друзей и знакомых, а те очень удивляются этой встрече. Об этом рассказал российский лётчик-космонавт Андрей Федяев.
На фестивале «Наука 2.0» он отметил, что многие товарищи-космонавты рассказывали ему о таком сне. Когда идёшь по городу, а на встречу — кто-то из приятелей. И очень удивляются при этом.
Федяев предположил, что, рассказывая о своём сне, человек как бы программирует собеседника, а тому потом снится то же самое.
Сам он, по его словам, эту «космическую заразу» не подхватил. Ему снились обычные сны, примерно те же, что и на Земле.
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«Привет! А ты что тут делаешь? Ты же в космосе должен быть!», — процитировал космонавт знакомого из сна.
Федяев предположил, что, рассказывая о своём сне, человек как бы программирует собеседника, а тому потом снится то же самое.
«Один рассказал, а дальше — пошло-поехало», — улыбается космонавт.
Сам он, по его словам, эту «космическую заразу» не подхватил. Ему снились обычные сны, примерно те же, что и на Земле.
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Александр Бойцов