Вернувшаяся с МКС астронавт США надеется продолжить полеты на российском «Союзе»

Фото: iStock/3DSculptor
Вернувшаяся с МКС астронавт из США Трейси Дайсон выразила надежду на продолжение совместных полетов США и России. Об этом космонавт заявила на пресс-конференции в НАСА 4 октября.
Астронавт уверена, что полеты на российском корабле «Союз» дают американским космонавтам ценные знания, которых бы не было без совместных полетов США и России. По мнению Дайсон, отсутствие возможности дальнейшего участия в космической программе России станет потерей для США.
Программу перекрестных полетов «Роскосмоса» и НАСА продлили до 2025 года включительно.
Читайте также:
Ракета-носитель с кораблём «Союз МС-25» успешно стартовала с Байконура
IRNA: Иран запустил на орбиту исследовательский спутник Chamran-1
Академик Зелёный не увидел принципиальной ошибки в крушении станции «Луна-25»
«Наши российские партнеры занимаются космическими полетами так же долго, как и мы, и их сообщество очень ценно для меня, и мысль о том, что мы не сможем участвовать в этом с нашей стороны, стороны США, была бы потерей», — сказала астронавт.
Программу перекрестных полетов «Роскосмоса» и НАСА продлили до 2025 года включительно.
Читайте также:
Ракета-носитель с кораблём «Союз МС-25» успешно стартовала с Байконура
IRNA: Иран запустил на орбиту исследовательский спутник Chamran-1
Академик Зелёный не увидел принципиальной ошибки в крушении станции «Луна-25»
Лия Мурадьян