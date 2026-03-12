Долголеты из Пушкинского округа посетили с экскурсией архив
Экскурсию в архив устроили участникам программы «Активное долголетие» из Пушкина 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для посетителей подготовили специальную программу, позволяющую увидеть то, что обычно скрыто от глаз.
«Долголеты посетили архивохранилище и увидели там подлинные старинные документы, а также осмотрели выставку, приуроченную к 120-летию Первой русской революции, и узнали о приёме на государственное хранение личного фонда архитектора А.В. Андриасяна — участника знаменитого конкурса проектов Центрального стадиона имени Сталина», — говорится в сообщении.Посетителям также рассказали, в чём состоит работа в архиве, и как документы проходят путь от поступления до грифа «Хранить вечно».