Росмолодежь подвела итоги двухлетней патриотической экспедиции в Сахалинской области

27 августа 2026, 18:03

На острове Шумшу подытожили двухлетнюю патриотическую экспедицию

Фото сгенерировано Kling ai/Радио 1

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) подвело итоги масштабных мероприятий, проходивших на острове Шумшу Сахалинской области в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации. За два года участниками тематических экспедиций стали более 250 человек из 89 регионов страны.