Росмолодежь подвела итоги двухлетней патриотической экспедиции в Сахалинской области
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) подвело итоги масштабных мероприятий, проходивших на острове Шумшу Сахалинской области в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации. За два года участниками тематических экспедиций стали более 250 человек из 89 регионов страны.
Проект реализовывался Правительством Сахалинской области совместно с Камчатским краем, ФГБУ «Роспатриотцентр», АНО «Больше, чем путешествие» и ООД «Поисковое движение России». Основной целью стало увековечивание памяти о Курильской десантной операции — последнем крупном сражении Второй мировой войны, где Красная армия противостояла милитаристской Японии.
В состав участников вошли активисты и победители конкурсов в сфере патриотического воспитания, руководители молодёжных объединений, сотрудники силовых ведомств, ветераны боевых действий, педагоги, историки, экскурсоводы, библиотекари, медиа-специалисты и представители поискового движения. По итогам экспедиционной работы разработали образовательно-просветительские материалы для проведения тематических уроков в школах и вузах, направленные на сохранение исторической памяти о подвиге войск Второго Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР.
Кроме того, в 2026 году на острове Шумшу в рамках Года единства народов России и Дня Государственного флага прошла торжественная акция. Участники развернули полотно с гербами и флагами субъектов РФ общей площадью 3000 квадратных метров.
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